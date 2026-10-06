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Meyve ve sebzeleriniz hızla çürüyor mu? İşte asla yan yana gelmemesi gereken 8 yiyecek...
Giriş Tarihi: 06.10.2026 16:51
Meyve ve sebzeleriniz hızla çürüyor mu? İşte asla yan yana gelmemesi gereken 8 yiyecek...
Mutfakta gıda israfının önüne geçmek ve masrafı düşürmek isteyenler dikkat! Yiyecekleri sadece buzdolabına yerleştirmek daha uzun süre taze kalacakları anlamına gelmiyor. Etilen gazı, nem ve yanlış raf düzeni gıdaların ömrünü yarı yarıya düşürüyor. İşte asla yan yana getirmemeniz gereken 8 yiyecek ikilisi ve doğru yerleşim detayları...