Meyve ve sebzeleriniz hızla çürüyor mu? İşte asla yan yana gelmemesi gereken 8 yiyecek...

Yiyeceklerin bozulmasını önlemek için sadece buzdolabına kaldırmak yeterli değil. Sıcaklık, nem, hava dolaşımı ve en önemlisi etilen gazı, gıdaların tazeliğini doğrudan etkiliyor. Bazı meyve ve sebzeler olgunlaşma sürecinde yüksek miktarda etilen gazı salgılarken, bazıları ise bu gaza karşı aşırı hassas oluyor. Yanlış gıdaları yan yana koymak, birkaç gün içinde tüm alışverişinizin çöp olmasına yol açabilir.