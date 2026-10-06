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Giriş Tarihi: 06.10.2026 16:51

Meyve ve sebzeleriniz hızla çürüyor mu? İşte asla yan yana gelmemesi gereken 8 yiyecek...

Mutfakta gıda israfının önüne geçmek ve masrafı düşürmek isteyenler dikkat! Yiyecekleri sadece buzdolabına yerleştirmek daha uzun süre taze kalacakları anlamına gelmiyor. Etilen gazı, nem ve yanlış raf düzeni gıdaların ömrünü yarı yarıya düşürüyor. İşte asla yan yana getirmemeniz gereken 8 yiyecek ikilisi ve doğru yerleşim detayları...

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Meyve ve sebzeleriniz hızla çürüyor mu? İşte asla yan yana gelmemesi gereken 8 yiyecek...

Yiyeceklerin bozulmasını önlemek için sadece buzdolabına kaldırmak yeterli değil. Sıcaklık, nem, hava dolaşımı ve en önemlisi etilen gazı, gıdaların tazeliğini doğrudan etkiliyor. Bazı meyve ve sebzeler olgunlaşma sürecinde yüksek miktarda etilen gazı salgılarken, bazıları ise bu gaza karşı aşırı hassas oluyor. Yanlış gıdaları yan yana koymak, birkaç gün içinde tüm alışverişinizin çöp olmasına yol açabilir.

Meyve ve sebzeleriniz hızla çürüyor mu? İşte asla yan yana gelmemesi gereken 8 yiyecek...

DOMATES VE SALATALIK

Yoğun etilen üreten domatesin yanına konulan salatalık, bu gaza karşı çok hassastır. Birlikte kapalı kapta veya aynı sebzelikte durduklarında salatalıklar hızla sulanır ve çürür.

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Meyve ve sebzeleriniz hızla çürüyor mu? İşte asla yan yana gelmemesi gereken 8 yiyecek...

PATATES VE SOĞAN

Tezgahlarda yan yana görmeye alıştığımız bu ikili, birbirinin nem ve gaz dengesini bozar. Yan yana duran patates ve soğan çok daha hızlı filizlenir ve çürür. İkisini de serin, kuru ve birbirinden ayrı yerlerde saklamalısınız.

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Meyve ve sebzeleriniz hızla çürüyor mu? İşte asla yan yana gelmemesi gereken 8 yiyecek...

MUZ VE DİĞER MEYVELER

Muz, etilen bombası gibidir. Meyve sepetinin ortasına konulan bir muz, çevresindeki tüm hassas meyvelerin olgunlaşma sürecini agresif bir şekilde hızlandırır.

Meyve ve sebzeleriniz hızla çürüyor mu? İşte asla yan yana gelmemesi gereken 8 yiyecek...

AVOKADO VE HASSAS MEYVELER

Olgunlaşma aşamasında etilen salgılayan avokado, yanındaki diğer meyve ve sebzelerin ömrünü kısaltır. Tazeliğini korumak istediğiniz ürünlerden uzak tutulmalıdır.

Meyve ve sebzeleriniz hızla çürüyor mu? İşte asla yan yana gelmemesi gereken 8 yiyecek...

HAVUÇ VE ELMA

Havuç etilen gazına karşı son derece duyarlıdır. Elma ile aynı kapta tutulan havuçlarda acılaşma ve doku kaybı yaşanır.

Meyve ve sebzeleriniz hızla çürüyor mu? İşte asla yan yana gelmemesi gereken 8 yiyecek...

ŞEFTALİ VE SEBZELER

Şeftali, nektarin gibi taş çekirdekli meyveler olgunlaşırken gaz salgılar. Bu meyveleri sebzelik çekmecesine sebzelerle birlikte koymak, sebzelerin hızla sararmasına neden olur.

Meyve ve sebzeleriniz hızla çürüyor mu? İşte asla yan yana gelmemesi gereken 8 yiyecek...

SARIMSAK VE NEMLİ ÜRÜNLER

Sarımsak tamamen kuru ve hava alan bir ortam ister. Nem oranı yüksek sebzelerin yanında tutulan sarımsak hızla küflenir ve yumuşar.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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