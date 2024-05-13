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MHRS onaylı randevu sistemi bugün başladı! Onaylı randevu sistemi nedir, onaylayıp gitmeyenlere ne olacak??
Giriş Tarihi: 13.05.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
15:43
MHRS onaylı randevu sistemi bugün başladı! mhrs.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaranızı ve MHRS şifresi ile yapılan randevu sisteminde yeniliğe gidildi. Bakan Koca randevu alıp katılmayan kişilerin sayısının artmasıyla sisteme getirilen yeni güncellemeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. MHRS sisteminde yeni dönem ise bugün başladı. Peki, MHRS onaylı randevu sistemi nedir, nasıl oluşturulur?