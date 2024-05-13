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Haberler Yaşam MHRS onaylı randevu sistemi bugün başladı! Onaylı randevu sistemi nedir, onaylayıp gitmeyenlere ne olacak??
Giriş Tarihi: 13.05.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 15:43

MHRS onaylı randevu sistemi bugün başladı! Onaylı randevu sistemi nedir, onaylayıp gitmeyenlere ne olacak??

MHRS onaylı randevu sistemi bugün başladı! mhrs.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaranızı ve MHRS şifresi ile yapılan randevu sisteminde yeniliğe gidildi. Bakan Koca randevu alıp katılmayan kişilerin sayısının artmasıyla sisteme getirilen yeni güncellemeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. MHRS sisteminde yeni dönem ise bugün başladı. Peki, MHRS onaylı randevu sistemi nedir, nasıl oluşturulur?

MHRS onaylı randevu sistemi bugün başladı! Onaylı randevu sistemi nedir, onaylayıp gitmeyenlere ne olacak??

Randevu oluşturup katılmayan vatandaşların sayısı 81 milyonu aştı. Bu noktada ise onaylı MHRS randevu sistemi yürürlüğe girdi. Konu hakkında ayrıntıları Bakan Koca aktardı. Peki, MHRS onaylı randevu sistemi nedir, nasıl oluşturulur? İşte, onaylı randevu oluşturmak için uygulanması gereken adımlar!

MHRS onaylı randevu sistemi bugün başladı! Onaylı randevu sistemi nedir, onaylayıp gitmeyenlere ne olacak??

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?

Onaylı Randevu Sistemi, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunan, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak olan yeni bir uygulamadır.

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MHRS onaylı randevu sistemi bugün başladı! Onaylı randevu sistemi nedir, onaylayıp gitmeyenlere ne olacak??

UYGULAMA NE ZAMAN HAYATA GEÇİRİLECEK?

Uygulama, 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla alınacak randevular için geçerli olacak.

MHRS onaylı randevu sistemi bugün başladı! Onaylı randevu sistemi nedir, onaylayıp gitmeyenlere ne olacak??

RANDEVU ONAYI ŞART MI?

Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden "onay" verilebilecek.

MHRS onaylı randevu sistemi bugün başladı! Onaylı randevu sistemi nedir, onaylayıp gitmeyenlere ne olacak??

ONAY VERİLEN RANDEVU İPTAL EDİLEBİLECEK Mİ?

Randevu tarihinden 1 gün önce, saat 20.00'ye kadar "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek.

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