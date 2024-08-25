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Giriş Tarihi: 25.08.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:26

Mide ameliyatı sonrası ölen Neslihan’ın son görüntüsü ortaya çıktı: Doktoru ‘mutluluk ameliyatı’ notuyla paylaşmış!

Neslihan Yılmaz kilo verme hayaliyle özel bir hastanede mide tüpü ameliyatı olmuştu. Operasyon sonrası rahatsızlanıp 2 ameliyat daha geçiren, ardından trajik bir şekilde hayatını kaybeden Neslihan Yılmaz'ın doktoruyla olan görüntüleri ortaya çıktı. Doktor, genç kadının ilk ameliyatından sonra sosyal medyaya attığı videoda "Neslihan Hanım mutluluk ameliyatı 1'inci gününde iş başında" notuyla paylaşmış. İşte detaylar…

DHA
Mide ameliyatı sonrası ölen Neslihan’ın son görüntüsü ortaya çıktı: Doktoru ‘mutluluk ameliyatı’ notuyla paylaşmış!

Genç kadının ameliyatını gerçekleştiren Opr. Dr. E.A.'nın kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Neslihan ile sohbet ettiği, hastanın durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu görüldü.

Mide ameliyatı sonrası ölen Neslihan’ın son görüntüsü ortaya çıktı: Doktoru ‘mutluluk ameliyatı’ notuyla paylaşmış!

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan, Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir özel hastanede ameliyat olmaya karar verdi.

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Mide ameliyatı sonrası ölen Neslihan’ın son görüntüsü ortaya çıktı: Doktoru ‘mutluluk ameliyatı’ notuyla paylaşmış!

27 Mayıs'ta yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti.

Mide ameliyatı sonrası ölen Neslihan’ın son görüntüsü ortaya çıktı: Doktoru ‘mutluluk ameliyatı’ notuyla paylaşmış!

Neslihan Yılmaz, 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren 2 operasyon daha geçirdi. Neslihan Yılmaz, 21 Haziran'da hayatını kaybetti. Kızlarını kaybeden Yılmaz ailesi, operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı ve diğer kusuru bulunan kişilerden 'Taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mide ameliyatı sonrası ölen Neslihan’ın son görüntüsü ortaya çıktı: Doktoru ‘mutluluk ameliyatı’ notuyla paylaşmış!

Doktor E.A. ise üzerine atılan bütün suçlamaları reddetti.

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