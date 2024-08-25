Giriş Tarihi: 25.08.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
14:26
Mide ameliyatı sonrası ölen Neslihan’ın son görüntüsü ortaya çıktı: Doktoru ‘mutluluk ameliyatı’ notuyla paylaşmış!
Neslihan Yılmaz kilo verme hayaliyle özel bir hastanede mide tüpü ameliyatı olmuştu. Operasyon sonrası rahatsızlanıp 2 ameliyat daha geçiren, ardından trajik bir şekilde hayatını kaybeden Neslihan Yılmaz'ın doktoruyla olan görüntüleri ortaya çıktı. Doktor, genç kadının ilk ameliyatından sonra sosyal medyaya attığı videoda "Neslihan Hanım mutluluk ameliyatı 1'inci gününde iş başında" notuyla paylaşmış. İşte detaylar…