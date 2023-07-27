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Haberler Yaşam Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ailesi isyan etti! Hem öldü hem de suçlu gösteriliyor
Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 07:25

Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ailesi isyan etti! Hem öldü hem de suçlu gösteriliyor

Diyarbakır'da, 31 yaşındaki basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın bir gün önce aldığı bisikletiyle Dicle Üniversitesi Kampüsü içinden geçen Hayati Avşar Caddesi'ndeki yaya geçinden karşıya geçmek isterken, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza tartışmaları da beraberinde getirdi. Son olarak, İstanbul Bostancı'da da geçen hafta Sezer Temel Ünlü, polis kontrol noktasından kaçarken bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne sebep olmuş ve kayıplara karışmıştı.

Hüseyin KAÇAR
Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ailesi isyan etti! Hem öldü hem de suçlu gösteriliyor

Kamera görüntüleri de ortaya çıkan kazada, Buğdaycı'ya çarpan 36 yaşındaki otomobil sürücüsü Mahsun K.'nın 30 kilometre hız sınırının olduğu yaya geçidinde 65 kilometre hızla çarptığı tespit edildi. Hızını düşürmediği gözlenen sürücünün İzmir'de yaşadığı Diyarbakır'a akraba ziyareti yaptığı öğrenildi.

Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ailesi isyan etti! Hem öldü hem de suçlu gösteriliyor

KAZAYA BİSİKLET NEDEN OLDU GÖSTERİLDİ
Yapılan polis incelemesinde, kazaya Buğdaycı'nın kullandığı bisikletin neden olduğu vurgulanarak Buğdaycı daha fazla kusurlu bulundu.

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Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ailesi isyan etti! Hem öldü hem de suçlu gösteriliyor

Otomobil sürücüsü hız sınırını aşmasına rağmen bu nedenle daha az kusurlu bulunarak tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren aile avukatları aracılığıyla hem rapora hem de sürücünün serbest bırakılmasına itiraz etti.

Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ailesi isyan etti! Hem öldü hem de suçlu gösteriliyor

CİĞERİMİZ YANIYOR
Buğdaycı'nın 5 yaşındayken babasını kaybetmesi üzerine kendisini büyüten eniştesi ve kuzeni Şeyhmus Kutlu, "O benim kuzenim değil kızımdı. Ciğerimiz yanıyor. Kaza sonrası tutulan rapor ise bir kez daha yüreğimizi ve canımızı yaktı.

Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ailesi isyan etti! Hem öldü hem de suçlu gösteriliyor

Hız limiti 30 olmasına rağmen yaya geçidinde hızla çarptığı kızımın canına mal olan kişinin 24 saat geçmeden serbest bırakılmasına anlam veremedik. Hem kızımız öldü, hem de suçlu gösteriliyor.

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