Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ailesi isyan etti! Hem öldü hem de suçlu gösteriliyor

CİĞERİMİZ YANIYOR

Buğdaycı'nın 5 yaşındayken babasını kaybetmesi üzerine kendisini büyüten eniştesi ve kuzeni Şeyhmus Kutlu, "O benim kuzenim değil kızımdı. Ciğerimiz yanıyor. Kaza sonrası tutulan rapor ise bir kez daha yüreğimizi ve canımızı yaktı.



