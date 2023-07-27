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Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ailesi isyan etti! Hem öldü hem de suçlu gösteriliyor
Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:23
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
07:25
Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ailesi isyan etti! Hem öldü hem de suçlu gösteriliyor
Diyarbakır'da, 31 yaşındaki basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın bir gün önce aldığı bisikletiyle Dicle Üniversitesi Kampüsü içinden geçen Hayati Avşar Caddesi'ndeki yaya geçinden karşıya geçmek isterken, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza tartışmaları da beraberinde getirdi. Son olarak, İstanbul Bostancı'da da geçen hafta Sezer Temel Ünlü, polis kontrol noktasından kaçarken bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne sebep olmuş ve kayıplara karışmıştı.