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Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 10:35

Milli ara başladı mı, ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? 2024-2025 Milli ara tarihleri

A Milli Futbol takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. 20 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak olan karşılaşma öncesi futbolseverler Milli ara tarihleri ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Milli ara kaç gün sürecek ve ne zaman bitecek? İşte 2024-2025 Milli ara tarihleri

Milli ara başladı mı, ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? 2024-2025 Milli ara tarihleri

UEFA Uluslar Ligi play-off maçında Türkiye Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi A Milli takım aday kadrosu belli oldu. Milli maçın tarihi ve milli aranın sonlanacağı tarihi merak eden futbolseverler, 'Milli ara başladı mı, ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;

Milli ara başladı mı, ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? 2024-2025 Milli ara tarihleri

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacak A Milli Takım Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde maça çıkacak.

İki ayaklı play-off turunun ikinci maçı ise 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleşecek.

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Milli ara başladı mı, ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? 2024-2025 Milli ara tarihleri

Buna göre Süper Lig'de milli ara 16-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

16 Mart günü 28. haftanın son maçlarının oynanması ardından başlayacak ara 30 Mart günü sona erecek.

Milli ara başladı mı, ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? 2024-2025 Milli ara tarihleri

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU!

KALECİLER: Mert Günok (Beşiktaş), Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor),

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydin, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli),

ORTA SAHA: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

FORVET: Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica).

Milli ara başladı mı, ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? 2024-2025 Milli ara tarihleri