Milli ara başladı mı, ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? 2024-2025 Milli ara tarihleri

UEFA Uluslar Ligi play-off maçında Türkiye Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi A Milli takım aday kadrosu belli oldu. Milli maçın tarihi ve milli aranın sonlanacağı tarihi merak eden futbolseverler, 'Milli ara başladı mı, ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;