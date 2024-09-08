Giriş Tarihi: 08.09.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
13:10
Milli basketbolcu İlkan Karaman kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? İlkan Karaman’ın hayatı ve spor geçmişi
Milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Başarılı sporcunun vefat haberinin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'den taziye açıklamaları geldi. Son olarak Çayırova Belediyesi forması giyen İlkan Karaman'ın kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki İlkan Karaman kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte, milli basketbolcu hakkında bilinmesi gerekenler…