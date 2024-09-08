Milli basketbolcu İlkan Karaman kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? İlkan Karaman’ın hayatı ve spor geçmişi

Beşiktaş'ın paylaşımında ise "2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

TOFAŞ'tan yapılan açıklamada da "Altyapımızdan yetişen; 2008-2011 ve 2022-2023 sezonlarında Takımımızın formasını giyen İlkan Karaman'ı, elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başağlığı dileriz. Başımız sağolsun." dendi.