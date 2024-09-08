Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 08.09.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:10

Milli basketbolcu İlkan Karaman kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? İlkan Karaman’ın hayatı ve spor geçmişi

Milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Başarılı sporcunun vefat haberinin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'den taziye açıklamaları geldi. Son olarak Çayırova Belediyesi forması giyen İlkan Karaman'ın kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki İlkan Karaman kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte, milli basketbolcu hakkında bilinmesi gerekenler…

Milli basketbolcu İlkan Karaman kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? İlkan Karaman’ın hayatı ve spor geçmişi

İlkan Karaman kimdir, kaç yaşında soruları gündemdeki yerini aldı. Datça'da geçirdiği trafik kazası sonucu 34 yaşında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu profesyonel basketbol kariyerine Tofaş'ta başlamıştı. Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen milli basketbolcu son olarak Çayırova Belediyesi'nde oynuyordu. Peki, İlkan Karaman kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti? İşte detaylar...

Milli basketbolcu İlkan Karaman kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? İlkan Karaman’ın hayatı ve spor geçmişi

İLKAN KARAMAN HAYATINI KAYBETTİ
Milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alkollü olduğu belirtilen bir sürücünün kontrolündeki araç, kaldırımda bekleyen 34 yaşındaki Karaman'a çarptı. Talihsiz olayın ardından Karaman, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli basketbolcu İlkan Karaman kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? İlkan Karaman’ın hayatı ve spor geçmişi

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe, İlkan Karaman için "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." şeklinde açıklama yaptı.

Milli basketbolcu İlkan Karaman kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? İlkan Karaman’ın hayatı ve spor geçmişi

Beşiktaş'ın paylaşımında ise "2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

TOFAŞ'tan yapılan açıklamada da "Altyapımızdan yetişen; 2008-2011 ve 2022-2023 sezonlarında Takımımızın formasını giyen İlkan Karaman'ı, elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başağlığı dileriz. Başımız sağolsun." dendi.

Milli basketbolcu İlkan Karaman kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? İlkan Karaman’ın hayatı ve spor geçmişi

İLKAN KARAMAN KİMDİR?

13 Mayıs 1990 yılında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya gelen İlkan Karaman, 8 Eylül'de geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Profesyonel basketbol kariyerine Tofaş'ta başlayan oyuncu son olarak Çayırova Belediyesi'nde 37 numaralı formayı giymekteydi.

2014 yılında Türkiye Ligi şampiyonu, 2013 yılında Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

2012 yılında Fenerbahçe'ye imza atan oyuncu, Fenerbahçe Ülker formasıyla oynadığı 28 normal sezon karşılaşmasında 5.7 sayı ve 3.8 ribaund ortalamaları yakaladı. Playoff döneminde oynadığı tek karşılaşmada ise 7 sayı attı.

1 Temmuz 2014 tarihinde Fenerbahçe resmî sitesinden yaptığı açıklamada İlkan Karaman ile yollarını ayırdığı açıkladı,

SON DAKİKA