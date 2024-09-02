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Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:45

Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Bu yıl başlıyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yeni müfredatla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı verilen beceri temelli yeni müfredat her kademenin ilk sınıfında başlıyor. Yeni müfredatla birlikte çocukların üzerindeki ağır müfredat yükü hafifletildi ve sadeleştirildi. Ders kitapları da buna uygun hazırlandı. İşte milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haberin detayları...

Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Bu yıl başlıyor!

Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala katıldığı bir programda gündeme ve yeni müfredata ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, 'Müfredat ağır olarak eleştiriliyordu, sadeleştirdik. Toplumsal yapımızın ihtiyaç duyduğu bir müfredat oluşturduk. Bu müfredat bu yıl her kademenin ilk sınıfında uygulanmış olacak' ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Bu yıl başlıyor!

"MÜFREDAT HER YILIN İLK KADEMESİNDE UYGULANACAK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatla ilgili: '"Ağırdı, sadeleştirdik. Her kademenin 1. sınıFında uygulanacak ve bilgiyi beceriye dönüştürecek" dedi. Bakan Tekin kitapların da yeni müfredata göre değiştirildiğini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Bu yıl başlıyor!

Tekin, bu süreçte sadece kendi argümanları değil, uluslararası rapor ve verilerin de gözetildiğini bildirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili yapılan en temel eleştirilerden biri hala kazanım ve bilgiyi çocuklarımıza sunma odaklı olduğu için eleştiri vardı. Bizim uluslararası arenada rekabet edebilecek bir biçimde, elde edilen bilgiyi beceriye dönüştürebilecek bir eğitim sistemi geliştirmemiz gerekiyordu. Bu bakanlığın kurumsal yapısı içerisinde uzun yıllar üzerinde çalışılan, uluslararası eleştirileri ortadan kaldırmaya yönelik bir müfredat çalışması yürüyordu. Bu çalışmaların neticesinde geçtiğimiz mayıs ayı başı itibarıyla onay süreci tamamlanan bir müfredatımız var. Bu müfredat bu yıl her kademenin ilk sınıfında, yani ana sınıflar, anaokulları, ilkokul 1. sınıflar, ortaokul 5. sınıflar ve ortaöğretim kurumları yani liselerin hazırlık sınıflarıyla birinci sınıflar, yani 9. sınıflarda bu yıl itibarıyla uygulanmaya başlamış olacak."

Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Bu yıl başlıyor!

DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR!

Dünyada Finlandiya Modeli, Singapur Modeli, Güney Kore Modeli gibi örnekleri olan ve her ülkenin kendine ait referans değerleri çerçevesinde ürettiği modelleri dile getiren Bakan Tekin bizim kendi toplumsal yapımızın ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli yeni müfredatımızı bu yıl itibariyle kademeleri olarak uygulayamaya koyduklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Bu yıl başlıyor!

Kademeli geçişle ilgili çok önemli bir gerekçeleri olduğunu, çünkü sistemi ciddi bir revizyona tabi tuttuklarını söyleyen Tekin, "Aynı anda bu değişimi yapmak veya müfredat değişikliğini hayata geçirmek, belli sınıflarda belli kayıplar, hukuki sonuçlar doğurabilir. O yüzden biz kademeli olarak geçmeyi planladık." dedi.

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