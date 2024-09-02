Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
16:45
Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: İlk 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Bu yıl başlıyor!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yeni müfredatla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı verilen beceri temelli yeni müfredat her kademenin ilk sınıfında başlıyor. Yeni müfredatla birlikte çocukların üzerindeki ağır müfredat yükü hafifletildi ve sadeleştirildi. Ders kitapları da buna uygun hazırlandı. İşte milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haberin detayları...