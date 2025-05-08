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MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: ABD - Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, A Milli Takımın ilk maç tarihi!
Giriş Tarihi: 08.05.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
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MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: ABD - Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, A Milli Takımın ilk maç tarihi!
Milli takım maç takvimi belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ay yıldızlı ekip Amerika Birleşik Devletleri ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye hazırlık maçında ABD'nin konuğu olacak. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, A Milli Takımın ilk maç tarihi!