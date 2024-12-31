Milli Piyango 2 bilene ne kadar veriyor? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene verilen ikramiye

MİLLİ PİYANGO 2 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Büyük İkramiyeyi 1 rakamla kaçıranlara ödenecek teselli ikramiyesi tutarı 600.000 TL olacak. İşte, diğer ikramiye tutarları:

Son 1 rakama göre 600 TL amorti ikramiyesi

Son 2 rakama göre 1.200 TL ikramiye

Son 3 rakama göre 1.800 TL ikramiye

Son 4 rakama göre 4.000 TL ikramiye

Son 5 rakama göre 6.000 TL ikramiye

Son 6 rakama göre 10.000 TL ikramiye

Bilinen numara sayısı bazında verilecek ikramiye tutarları ise şöyle: 25.000 TL, 50.000 TL, 100.000 TL, 1.000.000 TL, 1.500.000 TL, 6.000.000 TL, 60.000.000 TL, 600.000.000 TL.