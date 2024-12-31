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Haberler Yaşam Milli Piyango 2 bilene ne kadar veriyor? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene verilen ikramiye
Giriş Tarihi: 31.12.2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:36

Milli Piyango 2 bilene ne kadar veriyor? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene verilen ikramiye

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 31 Aralık saat 18.30 itibarıyla başlıyor. Biletlerini kontrol eden şans oyunu severler Milli Piyango 2 bilene ne kadar veriyor merak ediyor. Kademeli gerçekleşen 2025 çekilişi, ikramiye tutarına göre bölümlere ayrıldı. Bilet sahipleri ekran başında. Peki; Milli Piyango son 2 rakamı bilene ne kadar ikramiye veriyor, kaç TL?

Milli Piyango 2 bilene ne kadar veriyor? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene verilen ikramiye

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene ne kadar veriliyor sorusu tam, yarım ve çeyrek bilet sahiplerinin gündeminde. MP TV canlı yayında bölüm bölüm izlenen kazandıran numaralar bilinen numara sayısı bazında ikramiye kazandırıyor. Peki, Milli Piyango2 bilene ne kadar, kaç TL veriyor?

Milli Piyango 2 bilene ne kadar veriyor? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene verilen ikramiye

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞİYOR!

Saat 18.30 itibarıyla başlayan Milli Piyango 2025 çekilişi bölüm bölüm gerçekleşecek. Toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olarak dağıtılacak ikramiye amortiden büyük ikramiyeye kadar her rakamı kapsıyor.

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Milli Piyango 2 bilene ne kadar veriyor? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene verilen ikramiye

MİLLİ PİYANGO 2 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Büyük İkramiyeyi 1 rakamla kaçıranlara ödenecek teselli ikramiyesi tutarı 600.000 TL olacak. İşte, diğer ikramiye tutarları:
Son 1 rakama göre 600 TL amorti ikramiyesi
Son 2 rakama göre 1.200 TL ikramiye
Son 3 rakama göre 1.800 TL ikramiye
Son 4 rakama göre 4.000 TL ikramiye
Son 5 rakama göre 6.000 TL ikramiye
Son 6 rakama göre 10.000 TL ikramiye
Bilinen numara sayısı bazında verilecek ikramiye tutarları ise şöyle: 25.000 TL, 50.000 TL, 100.000 TL, 1.000.000 TL, 1.500.000 TL, 6.000.000 TL, 60.000.000 TL, 600.000.000 TL.

Milli Piyango 2 bilene ne kadar veriyor? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene verilen ikramiye

AMORTİ NEDİR?

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Milli Piyango 2 bilene ne kadar veriyor? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene verilen ikramiye
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