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Milli Piyango 2 bilene ne kadar veriyor? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene verilen ikramiye
Giriş Tarihi: 31.12.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
18:36
Milli Piyango 2 bilene ne kadar veriyor? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene verilen ikramiye
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 31 Aralık saat 18.30 itibarıyla başlıyor. Biletlerini kontrol eden şans oyunu severler Milli Piyango 2 bilene ne kadar veriyor merak ediyor. Kademeli gerçekleşen 2025 çekilişi, ikramiye tutarına göre bölümlere ayrıldı. Bilet sahipleri ekran başında. Peki; Milli Piyango son 2 rakamı bilene ne kadar ikramiye veriyor, kaç TL?