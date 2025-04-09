Milli Piyango 9 Nisan 2025 çekiliş sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango sorgulama işlemleri için bugünkü çekilişe odaklanıldı. Biletlerini alanlar çekilişle birlikte ne kadar ikramiye kazandıklarını görmek adına araştırmalara hız kazandırıyor. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş gündemdeki yerini aldı. Peki; 9 Nisan 2025 Milli Piyango sonuçları açıklandı mı?