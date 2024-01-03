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Milli Piyango açıkladı: Büyük ikramiyenin sahibi belli oldu! 1969 doğumlu erkek...
Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
09:18
Milli Piyango açıkladı: Büyük ikramiyenin sahibi belli oldu! 1969 doğumlu erkek...
Yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı. Milli Piyango, büyük ikramiyenin hangi ile çıktığını açıkladı. İşte Milli Piyango'dan yapılan büyük ikramiye açıklamasının detayları: 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı...