Milli Piyango açıkladı: Büyük ikramiyenin sahibi belli oldu! 1969 doğumlu erkek...

Milli Piyango'dan yapılan son açıklamada ise talihliyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı: Bazı haber mecraları ve sosyal medya kanallarında yer alan, "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya'da bir kişiye çıktığına" ilişkin iddialara dair, şeffaflık ve doğru bilgilendirme ilkelerimiz kapsamında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.