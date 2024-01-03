Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli Piyango açıkladı: Büyük ikramiyenin sahibi belli oldu! 1969 doğumlu erkek...
Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 09:18

Milli Piyango açıkladı: Büyük ikramiyenin sahibi belli oldu! 1969 doğumlu erkek...

Yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı. Milli Piyango, büyük ikramiyenin hangi ile çıktığını açıkladı. İşte Milli Piyango'dan yapılan büyük ikramiye açıklamasının detayları: 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı...

Milli Piyango açıkladı: Büyük ikramiyenin sahibi belli oldu! 1969 doğumlu erkek...

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 400 milyon TL değerindeki büyük ikramiye sahibini buldu. 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı.

Milli Piyango açıkladı: Büyük ikramiyenin sahibi belli oldu! 1969 doğumlu erkek...

Milli Piyango'dan yapılan son açıklamada ise talihliyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı: Bazı haber mecraları ve sosyal medya kanallarında yer alan, "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya'da bir kişiye çıktığına" ilişkin iddialara dair, şeffaflık ve doğru bilgilendirme ilkelerimiz kapsamında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango açıkladı: Büyük ikramiyenin sahibi belli oldu! 1969 doğumlu erkek...

31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet etmiştir.

Milli Piyango açıkladı: Büyük ikramiyenin sahibi belli oldu! 1969 doğumlu erkek...

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul'da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.

Milli Piyango açıkladı: Büyük ikramiyenin sahibi belli oldu! 1969 doğumlu erkek...

Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, "İkramiyenin Kolombiya'ya çıktığı" iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır.

SON DAKİKA