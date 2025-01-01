MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA: 2025 Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi sıralı liste açıklandı! Büyük ikramiye sahibini buldu

Milli Piyango sonuçları için geri sayım dün sona erdi. 31 Aralık'ta gerçekleşen yılbaşı özel çekilişi sonrası 600 Milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. 18:15'te başlayan ve 23:15'te sona eren çekiliş sonrası Milli Piyango sorgulama işlemleri ise hız kazandı. Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ile kazandıran numaralar her yıl olduğu gibi yine sabah.com.tr'de. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı