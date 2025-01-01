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MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA: 2025 Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi sıralı liste açıklandı! Büyük ikramiye sahibini buldu
Giriş Tarihi: 01.01.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
10:15
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA: 2025 Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi sıralı liste açıklandı! Büyük ikramiye sahibini buldu
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi dün noter huzurunda gerçekleştirildi. 600 Milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet ederek 3'e bölündü. Birçok ikramiyenin sahibini bulduğu çekiliş sonrası Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri de hız kazandı. Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını sabah.com.tr'den kontrol edebilirsiniz. Milli Piyango sorgulama ekranından ise bilet numaranızı yazarak sorgu yapabilirsiniz. İşte, 2025 Milli Piyango bilet sorgulama!