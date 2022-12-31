MİLLİ PİYANGO biletleri ne kadar, kaç lira? MPİ yılbaşı özel çekilişi tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bileti ne kadar, kaç TL, en son saat kaça kadar bilet alınabiliyor?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her 31 Aralık tarihinde Milli Piyango Online MP TV canlı yayınında yapılan çekilişle 200 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda ya da MPİ bayilerine giderek bilet almak isteyenler fiyatları merak ederek tam, yarım, çeyrek Milli Piyango biletleri ne kadar, kaç lira en son saat kaça kadar bilet alınabiliyor? şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Milli Piyango Online ile tam, yarım, çeyrek Milli Piyango biletleri ne kadar, kaç lira en son saat kaça kadar bilet alınabiliyor? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.