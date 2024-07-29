Giriş Tarihi: 29.07.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
12:54
Milli Piyango çekiliş sonuçları 29 Temmuz 2024 canlı izle! Milli Piyango sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Her ayın iki günü gerçekleşen Milli Piyango çekilişi 29 Temmuz için sorgulanıyor. Bilet sahipleri MP TV canlı yayın ile şans oyunlarını takip ediyor. Kazandıran numaraların ardında büyük ikramiye 20 milyon TL seviyesinde. Şanslı numaralar ve amorti sorgulamaları hız kazanıyor. Peki, Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, bugün çekilen Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı...