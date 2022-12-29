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Haberler Yaşam Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı 2023: MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.12.2022 17:32 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 17:33

Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı 2023: MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları zengin olma hayali kuran şans oyunu sevenlerin gündemindeki yerini koruyor. Bu yıl büyük ikramiye tutarı 200 milyon TL olarak belirlendi. Bu noktada büyük çekiliş öncesi ''Tam, yarım, çeyrek Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorusu henüz bilet almamış olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak da satın alınabiliyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet sahipleri, çekiliş sonuçlarını yılbaşı akşamı MP TV ile canlı yayın ekranı ile takip edebilecek. Peki, 2023 MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, fiyat listesi…

Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı 2023: MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları çekilişe sayılı günler kala araştırma konusu olmaya devam ediyor. Şans oyunu severler, 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kapısını aralamaya çalışacak. Büyük çekiliş öncesinde şansına güvenen ve bilet almak isteyen vatandaşlar tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden alınır soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden alınır? İşte, 2023 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı.

Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı 2023: MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR; ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET KAÇ TL?

Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.

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Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı 2023: MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI BELLİ OLDU!

Her yıl merakla beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. 2022-2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları açıklandı.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlenirken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı 2023: MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ OLACAK!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı 2023: MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

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