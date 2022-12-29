Haberler Yaşam Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı 2023: MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 29.12.2022 17:32 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 17:33

Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı 2023: MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları zengin olma hayali kuran şans oyunu sevenlerin gündemindeki yerini koruyor. Bu yıl büyük ikramiye tutarı 200 milyon TL olarak belirlendi. Bu noktada büyük çekiliş öncesi ''Tam, yarım, çeyrek Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorusu henüz bilet almamış olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak da satın alınabiliyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet sahipleri, çekiliş sonuçlarını yılbaşı akşamı MP TV ile canlı yayın ekranı ile takip edebilecek. Peki, 2023 MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, fiyat listesi…