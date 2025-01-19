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Milli Piyango sonuçları 19 Ocak 2025 şanslı numaralar: Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 19.01.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
17:08
Yılbaşı çekilişi ardından ilk Milli Piyango çekilişi gerçekleşiyor. Ayda iki kez yapılan çekilişte tam, yarım, çeyrek biletlerini alanlar kazandıran numaraları takip ediyor. Bilet sahipleri ekran başında yerlerini aldı. Büyük ikramiyede şanslı rakamlar merak konusu. İşte, 19 Ocak 2025 Milli Piyango sonuçları sorgulama MPİ ekranı...