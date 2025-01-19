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Haberler Yaşam Milli Piyango sonuçları 19 Ocak 2025 şanslı numaralar: Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 19.01.2025 17:02 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 17:08

Milli Piyango sonuçları 19 Ocak 2025 şanslı numaralar: Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Yılbaşı çekilişi ardından ilk Milli Piyango çekilişi gerçekleşiyor. Ayda iki kez yapılan çekilişte tam, yarım, çeyrek biletlerini alanlar kazandıran numaraları takip ediyor. Bilet sahipleri ekran başında yerlerini aldı. Büyük ikramiyede şanslı rakamlar merak konusu. İşte, 19 Ocak 2025 Milli Piyango sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Milli Piyango sonuçları 19 Ocak 2025 şanslı numaralar: Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama işlemleri takip ediliyor. Şanslı biletler ikramiyelerini Milli Piyango Online sistemi üzerinden öğreniyor. İşte, Milli Piyango sonuçları 19 Ocak 2025 kazandıran numaralar...

Milli Piyango sonuçları 19 Ocak 2025 şanslı numaralar: Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 19 OCAK 2025

19 Ocak tarihli Milli Piyango çekilişi 17.30 itibarıyla gerçekleşiyor. Bilet sahipleri sonuçlarını Milli Piyango Online üzerinden takip ediyor.

İşte, sorgulama ekranı:

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Milli Piyango sonuçları 19 Ocak 2025 şanslı numaralar: Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/milli-piyango ekranında ve MP TV canlı yayın ile takip edilecek Milli Piyango sonuçları gündemdeki yerini aldı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango sonuçları 19 Ocak 2025 şanslı numaralar: Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

NASIL KAZANILIR?

Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanılır. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendirilir:

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletle teselli ikramiyesi kazanılır.

Milli Piyango sonuçları 19 Ocak 2025 şanslı numaralar: Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

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