Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste sabah.com.tr'de! 31 Aralık Cumartesi günü noter huzurunda yapılan yılbaşı özel çekilişi sonuçları duyuruldu. 200 Milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet ederken, amorti rakamları ise 0 ve 6 çıktı. Yeni yılın ilk günü sabah saatlerinden itibaren biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol etmek isteyenler Milli Piyango sorgulama işlemini araştırıyor. Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ile size çıkan ikramiyeyi buradan öğrenebilirsiniz. Milli Piyango sorgulama 2023 ile MPİ yılbaşı özel çekiliş sonuçları için ayrıntıları inceleyiniz. İşte, Milli piyango sorgulama ve sıralı tam liste!