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Milli Piyango sonuçları 28 Şubat 2025 belli oldu mu? Milli Piyango sorgulama ekranı gündemde
Giriş Tarihi: 28.02.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
17:03
Ayda 2 kez gerçekleşen Milli Piyango çekilişi 28 Şubat 2025 tarihi ile sorgulanıyor. Kazandıran numaralar arasından bilinen numaraya göre amorti, teselli, farklı miktarlarda ikramiye kazanmak mümkün. Öte yandan büyük ikramiye de gündemde. Tam, yarım, çeyrek biletlerini alan bilet sahipleri Milli Piyango sorgulama ekranı başında yerlerini aldı. Peki; Milli Piyango sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?