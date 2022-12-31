Milli Piyango Sorgulama 2023: Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte, MPİ yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama

Milli Piyango sonuçları açıklandı! 12:30'da noter huzurunda başlayan ve saatlerce süren yılbaşı özel çekilişi sonuçları kazandıran numaralar listesi belli oldu. Milyonlarca bilet sahibi ikramiye sorgulamaya başlarken, sabah.com.tr'nin Milli Piyango sorgulama 2023 sayfasında da ikramiye çıkan numaralar listesi yer alıyor. Milli Piyango sonuçları ve yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama ekranı ile size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla öğrenebilirsiniz. İşte, MPİ Milli Piyango sorgulama, ikramiye çıkan numaralar ile tam sıralı liste

Milli Piyango Sorgulama 2023: Yılbaşı Özel Çekilişi

Milli Piyango sonuçları kazandıran numaralar listesi açıklandı. Milyonlarca bilet sahibi yılbaşı özel çekilişi sonuçları heyecanını bu yıl da sabah.com.tr'de yaşıyor. Milli Piyango sorgulama 2023 işlemiyle biletinizi hemen kontrol edebilirsiniz.

Milli Piyango Sonuçları Açıklandı! Tam Sıralı Kazandıran Numara Listesi

Bugün 12:30'da başlayan Milli Piyango sonuçları belli oldu. Büyük ikramiyenin dışında kazandıran tam sıralı liste açıklandı.

İşte, kazandıran numaralar;