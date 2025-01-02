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MİLLİ PİYANGO 2025 SORGULAMA: Milli Piyango Çekiliş Sonuçları şanslı numaralar listesi ile bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
09:11
MİLLİ PİYANGO 2025 SORGULAMA: Milli Piyango Çekiliş Sonuçları şanslı numaralar listesi ile bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi tamamlandı. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye satılan üç çeyrek bilete çıktı. Öte yandan toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte 10.000, 25.000, 50.000, 100.000, 1 milyon, 1,5 milyon, 6 milyon, 60 milyon kazandıran numaralar Milli Piyango sorgulama ekranı ile bilet sahiplerinin gündeminde. Teselli ve amorti için de rakamlar Milli Piyango bilet sorgulama işlemiyle kontrol ediliyor. Sıralı tam liste üzerinden tek tek şanslı biletleri görebilmek mümkün olduğu gibi bilet numaranızı yazarak ne kadar kazandığınızı öğrenmek de oldukça kolay. İşte, 2025 Milli Piyango sonuçları