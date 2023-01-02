Haberler Yaşam Milli Piyango sorgulama ekranı 2023 | Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ile MPİ bilet sorgulama sayfası

Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:23

Milli Piyango sorgulama ekranı 2023 | Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ile MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste 31 Aralık Cumartesi gecesi erişime açıldı. 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulduğu yılbaşı özel çekilişi sonuçları canlı yayın ile bilet sahiplerine duyuruldu. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet ederken amorti rakamları ise 0 ve 6 olarak belirlendi. Henüz biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol etmeyen vatandaşlar ise Milli Piyango sorgulama işlemi için araştırmalarını sürdürüyor. İkramiye kazandıran numaralar Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenilebiliyor. İşte, 2023 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile MPİ yılbaşı özel çekiliş sonuçları sıralı tam liste sabah.com.tr adresinde!