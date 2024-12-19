Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları 2025: Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, MPİ büyük ikramiye kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:36

Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları 2025: Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, MPİ büyük ikramiye kaç TL?

Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları 2025, 31 Aralık tarihine adım adım yaklaşılırken gündemdeki yerini koruyor. Satış noktalarından veya online sistem üzerinden satın alabileceğiniz tam, yarım, çeyrek bilet ile büyük ikramiye miktarına aday olabilir ya da amorti veya diğer ikramiyelerden yararlanabilirsiniz. Peki; Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yılbaşı bileti alabileceğiniz o ekran...

Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları 2025: Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, MPİ büyük ikramiye kaç TL?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye rekor seviyede. Teselli ikramiyesinden en büyük tutara kadar tabloda paylaşılan kazanç bu yıl hangi şanslı numaralara vuracak merak konusu. MPİ Online sisteminden de bilet satın alabilecekler tam, yarım, çeyrek yılbaşı bileti fiyatı araştırmalara başladı. İşte, 2025 Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları listesi...

Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları 2025: Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, MPİ büyük ikramiye kaç TL?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Satış noktalarından ve online üzerinden alınan biletlerin de üzerinde yazdığı üzere bu yıl Milli Piyango büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL olarak belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları 2025: Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, MPİ büyük ikramiye kaç TL?

Tamamı dağıtım garantili ikramiyeler 31 Aralık 2024 tarihli çekilişle sahiplerini bulacak.

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları 2025: Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, MPİ büyük ikramiye kaç TL?

2025 MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 600 TL, yarım 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL şeklinde olacak.

Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları 2025: Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, MPİ büyük ikramiye kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

SON DAKİKA