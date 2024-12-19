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Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları 2025: Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, MPİ büyük ikramiye kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
10:36
Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları 2025: Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, MPİ büyük ikramiye kaç TL?
Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları 2025, 31 Aralık tarihine adım adım yaklaşılırken gündemdeki yerini koruyor. Satış noktalarından veya online sistem üzerinden satın alabileceğiniz tam, yarım, çeyrek bilet ile büyük ikramiye miktarına aday olabilir ya da amorti veya diğer ikramiyelerden yararlanabilirsiniz. Peki; Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yılbaşı bileti alabileceğiniz o ekran...