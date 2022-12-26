Haberler Yaşam Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2023 tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bileti ne kadar, kaç TL, nereden alınır?

Giriş Tarihi: 26.12.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 15:18

Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2023 tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bileti ne kadar, kaç TL, nereden alınır?

Milli Piyango yılbaşı biletleri yoğun ilgi görüyor. Bu yıl büyük ikramiye 200 milyon TL olacak. Şans oyunu sevenler araştırmalara başladı. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak da satılıyor. Büyük çekiliş öncesinde tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bileti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden alınır soruları yanıt aramaya başladı. Çeyrek, yarım ve tam biletlerini alanlar yılbaşı akşamı MP TV ile canlı olarak sonuçları takip edilecek. Peki, 2023 Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL? İşte, fiyat listesi…