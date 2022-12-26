Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2023 tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bileti ne kadar, kaç TL, nereden alınır?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 15:18

Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2023 tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bileti ne kadar, kaç TL, nereden alınır?

Milli Piyango yılbaşı biletleri yoğun ilgi görüyor. Bu yıl büyük ikramiye 200 milyon TL olacak. Şans oyunu sevenler araştırmalara başladı. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak da satılıyor. Büyük çekiliş öncesinde tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bileti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden alınır soruları yanıt aramaya başladı. Çeyrek, yarım ve tam biletlerini alanlar yılbaşı akşamı MP TV ile canlı olarak sonuçları takip edilecek. Peki, 2023 Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL? İşte, fiyat listesi…

Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2023 tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bileti ne kadar, kaç TL, nereden alınır?

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı. Çekilişe sayılı günler kala yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Şans oyunu severler 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kapısını aralamaya çalışacak. Çekiliş öncesinde tam, yarım, çeyrek Milli Piyango biletleri satın alınıyor. Yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden alınır? İşte, 2023 Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları…

Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2023 tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bileti ne kadar, kaç TL, nereden alınır?

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR; ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET KAÇ TL?

Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2023 tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bileti ne kadar, kaç TL, nereden alınır?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI BELLİ OLDU!

Her yıl merakla beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. 2022-2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları açıklandı.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlenirken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2023 tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bileti ne kadar, kaç TL, nereden alınır?

TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ OLACAK!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2023 tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bileti ne kadar, kaç TL, nereden alınır?

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

SON DAKİKA