Milyarda bir ihtimal o tarihte gerçekleşti! Dünyanın en yaşlı iki adamı aynı doğum gününü paylaşıyor

DÜNYANIN EN YAŞLISI UNVANI BAŞKA BİRİNDE

Bu denli ileri bir yaşa ulaşmış olsalar da, iki adamın "dünyanın en yaşlı kişisi" unvanını alabilmeleri için henüz biraz daha beklemesi gerekiyor. Şu anda bu unvan, Birleşik Krallık'tan Ethel Caterham'a ait.