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Giriş Tarihi: 07.10.2026 16:04 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 16:10

Milyarda bir ihtimal o tarihte gerçekleşti! Dünyanın en yaşlı iki adamı aynı doğum gününü paylaşıyor

Biri Brezilya'da diğeri Avustralya'da yaşıyor... Dünyanın yaşayan en yaşlı birinci ve ikinci erkeğinin aynı gün doğduğu ortaya çıktı. İki yaşlı adam, bu özel tesadüf vesilesiyle birbirlerine doğum günü kartı gönderdi. İşte milyarda bir yaşanacak o inanılmaz tarih tesadüfü...

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Milyarda bir ihtimal o tarihte gerçekleşti! Dünyanın en yaşlı iki adamı aynı doğum gününü paylaşıyor

Dünya üzerinde 8 milyardan fazla insan yaşıyor ve tamamen aynı gün doğmuş iki insanı bulmak sıradan bir durum olabilir. Ancak istatistikleri altüst eden o inanılmaz tesadüf, bu kez "Dünyanın En Yaşlı İnsanları" listesinin zirvesinde yaşandı.

Milyarda bir ihtimal o tarihte gerçekleşti! Dünyanın en yaşlı iki adamı aynı doğum gününü paylaşıyor

Dünyanın en yaşlı yaşayan erkeği olarak kabul edilen Brezilyalı João Marinho Neto, geçtiğimiz hafta 114. yaş gününü kutladı. İlginç olan şu ki, dünyanın ikinci en yaşlı erkeği olan Avustralyalı Ken Weeks de tamamen tesadüfen aynı gün doğum günündeydi.

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Milyarda bir ihtimal o tarihte gerçekleşti! Dünyanın en yaşlı iki adamı aynı doğum gününü paylaşıyor

AYNI GÜN, TAM BİR YIL ARAYLA

João Marinho Neto, Brezilya'nın Ceará eyaletindeki Apuiarés kentinde 114 mumu üfledi. Tüm yaşlı insanların verilerini takip eden bir veri tabanı olan LongeviQuest'e göre João, 25 Kasım 2024'ten bu yana dünyanın en yaşlı yaşayan erkeği unvanını taşıyor. João, aynı zamanda 1912 doğumlu, hayatta kalan son erkek olma özelliğini de koruyor.

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Milyarda bir ihtimal o tarihte gerçekleşti! Dünyanın en yaşlı iki adamı aynı doğum gününü paylaşıyor

João 114. yaş gününü kutlarken, dünyanın diğer ucunda Ken Weeks da 113. yaş gününü kutluyordu. João'dan sonra dünyanın en yaşlı yaşayan ikinci erkeği olan Avustralyalı Ken, tesadüfen João'dan tam olarak bir yıl sonra, aynı takvim gününde doğmuş.

Milyarda bir ihtimal o tarihte gerçekleşti! Dünyanın en yaşlı iki adamı aynı doğum gününü paylaşıyor

DOĞUM GÜNÜ KARTLARI GÖNDERDİLER

Bu özel doğum günü kutlaması, LongeviQuest'in İngiltere'deki araştırmacısı Ben Hinchliffe'in, João'nun torunu Valéria Marinho ve Ken'in bakım evinin halkla ilişkiler yöneticisi Shannon Muscolino ile iş birliği sayesinde gerçekleşti.

Milyarda bir ihtimal o tarihte gerçekleşti! Dünyanın en yaşlı iki adamı aynı doğum gününü paylaşıyor

İki adam, kendi el yapımı yazılarla pozlar vererek birbirlerine doğum günü mesajı gönderdi. Bu, iki ismin belgelenen ilk doğrudan doğum günü teması oldu.

Milyarda bir ihtimal o tarihte gerçekleşti! Dünyanın en yaşlı iki adamı aynı doğum gününü paylaşıyor

İKİ YAŞLI ADAMI BULUŞTURAN O TARİH

Yaşlılık kayıtlarını tutan ünlü veri tabanına göre, yeryüzünde yaşayan en yaşlı iki erkek, takvimlerin gösterdiği aynı o özel günde, yani 5 Ekim'de, tam bir yıl arayla dünyaya geldi.

Milyarda bir ihtimal o tarihte gerçekleşti! Dünyanın en yaşlı iki adamı aynı doğum gününü paylaşıyor

DÜNYANIN EN YAŞLISI UNVANI BAŞKA BİRİNDE

Bu denli ileri bir yaşa ulaşmış olsalar da, iki adamın "dünyanın en yaşlı kişisi" unvanını alabilmeleri için henüz biraz daha beklemesi gerekiyor. Şu anda bu unvan, Birleşik Krallık'tan Ethel Caterham'a ait.

Milyarda bir ihtimal o tarihte gerçekleşti! Dünyanın en yaşlı iki adamı aynı doğum gününü paylaşıyor

Caterham, 117 yaşında ve hem erkek hem kadın dahil dünyanın yaşayan en yaşlı kişisi olarak kabul ediliyor. João'nun bu doğum günü, Caterham'ın 117. yaşını doldurmasından sadece birkaç ay sonrasına denk geliyor.

Milyarda bir ihtimal o tarihte gerçekleşti! Dünyanın en yaşlı iki adamı aynı doğum gününü paylaşıyor
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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