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Milyarda bir ihtimal o tarihte gerçekleşti! Dünyanın en yaşlı iki adamı aynı doğum gününü paylaşıyor
Giriş Tarihi: 07.10.2026 16:04
Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 16:10
Milyarda bir ihtimal o tarihte gerçekleşti! Dünyanın en yaşlı iki adamı aynı doğum gününü paylaşıyor
Biri Brezilya'da diğeri Avustralya'da yaşıyor... Dünyanın yaşayan en yaşlı birinci ve ikinci erkeğinin aynı gün doğduğu ortaya çıktı. İki yaşlı adam, bu özel tesadüf vesilesiyle birbirlerine doğum günü kartı gönderdi. İşte milyarda bir yaşanacak o inanılmaz tarih tesadüfü...