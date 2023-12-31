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Milyoner'de şöhretler geçidi: Yılbaşı Özel programında kazanılan ödül çocuklar için bağışlandı
Giriş Tarihi: 31.12.2023 22:51
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
02:05
Milyoner'de şöhretler geçidi: Yılbaşı Özel programında kazanılan ödül çocuklar için bağışlandı
ATV, yeni yıla Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programıyla girdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu eğlenceli bir şekilde bilgilerini sınadı. Son derece keyifli geçen Milyoner'in Yılbaşı Özel bölümünde yarışmacılar ödüllerini de anlamlı bir amaç için bağışlayacaklarını ifade ettiler. İşte geceye damga vuran Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programının detayları...