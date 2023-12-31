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Haberler Yaşam Milyoner'de şöhretler geçidi: Yılbaşı Özel programında kazanılan ödül çocuklar için bağışlandı
Giriş Tarihi: 31.12.2023 22:51 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 02:05

Milyoner'de şöhretler geçidi: Yılbaşı Özel programında kazanılan ödül çocuklar için bağışlandı

ATV, yeni yıla Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programıyla girdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu eğlenceli bir şekilde bilgilerini sınadı. Son derece keyifli geçen Milyoner'in Yılbaşı Özel bölümünde yarışmacılar ödüllerini de anlamlı bir amaç için bağışlayacaklarını ifade ettiler. İşte geceye damga vuran Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programının detayları...

Milyoner’de şöhretler geçidi: Yılbaşı Özel programında kazanılan ödül çocuklar için bağışlandı

ATV, yılbaşına Kim Milyoner Olmak İster programıyla girdi.

Milyoner’de şöhretler geçidi: Yılbaşı Özel programında kazanılan ödül çocuklar için bağışlandı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu eğlenceli bir şekilde bilgilerini sınadı.

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Milyoner’de şöhretler geçidi: Yılbaşı Özel programında kazanılan ödül çocuklar için bağışlandı

Sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışladı.

Milyoner’de şöhretler geçidi: Yılbaşı Özel programında kazanılan ödül çocuklar için bağışlandı

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel'de ilk olarak Mazhar Alanson ve Fuat Güner yarıştı. Alanson ve Güner 300 bin liralık soruya kadar ilerledi ve 500 binlik soru öncesi çekildiklerini açıkladı.

Milyoner’de şöhretler geçidi: Yılbaşı Özel programında kazanılan ödül çocuklar için bağışlandı

Mazhar Alanson ve Fuat Güner kazandıkları ödülü Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacaklarını ifade etti.

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