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Haberler Yaşam Milyonlarca öğrenci, tek bir soru: 2021 LGS sınavı ertelenecek mi?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 08:16

Milyonlarca öğrenci, tek bir soru: 2021 ertelenecek mi?

Tam kapanma sürecinin başlamasıyla beraber tarafından düzenlenen sınav tarihinde ertelenme olup olmayacağı konusu milyonlarca adayın gündemine taşındı. Her sene milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı bu sınavın Haziran ayında gerçekleşeceği biliniyordu. Buna göre; " ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yayımlanan genelgede tarafınca düzenlenen sınavlara ilişkin bir detay da yer almıştı. Buna göre; LGS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte konuyla ilgili son dakika gelişmelerinin detayları…

LGS sınavı ertelenecek mi? Milyonlarca öğrenci, tek bir soru: LGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

sınav tarihi için şimdi gözler MEB'den gelecek olan açıklamaya çevrildi. Ülke çapında artan vakalarla beraber tam kapanma kararı alınmıştı. Hal böyleyken Haziran ayının 6'sında uygulanması planlanan Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihinde herhangi bir değişikliğin söz konusu olup olmadığı " ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" sorularıyla araştırma konusu haline geldi. Buna göre; LGS sınavı ertelenecek mi? İşte tüm detaylar…

LGS sınavı ertelenecek mi? Milyonlarca öğrenci, tek bir soru: LGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

(MEB),2021 Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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LGS sınavı ertelenecek mi? Milyonlarca öğrenci, tek bir soru: LGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

LGS KONULARI VE SORU SAYILARI

Sayısal Ders Soru Sayıları:

Matematik 20 Soru

Fen Bilimleri 20 Soru

LGS Sözel Ders Soru Sayıları:

Türkçe 20 Soru

İnkılap Tarihi 10 Soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi10 Soru

İngilizce 10 Soru

LGS sınavı ertelenecek mi? Milyonlarca öğrenci, tek bir soru: LGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN?

Sınavın ertelenmeksizin 6 Haziran'da yapılması halinde, sonuçları 30 Haziran 2021'de açıklanacak.

LGS sınavı ertelenecek mi? Milyonlarca öğrenci, tek bir soru: LGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Genelgede; " tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan ve ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf olacak." ibaresi yer aldı.

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