Haberler
Yaşam
Milyonlarca sineğin “ölüm dansı” başladı: Vatandaşlar görsel şölene doydu!
Giriş Tarihi: 19.08.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025
22:14
Milyonlarca sineğin “ölüm dansı” başladı: Vatandaşlar görsel şölene doydu!
Ardahan'da kelebeği andıran binlerce sineğin her yıl tekrarlanan ve "ölüm dansı" olarak bilinen son uçuşları başladı. "Mayıs sinekleri" olarak da bilinen yüz binlerce kelebeğin her yıl tekrarlanan kar yağışını anımsatan "ölüm uçuşu" görenlere görsel şölen yaşattı. Öte yandan gerçekleşen dansın o güne kadar sürmesi bekleniyor.