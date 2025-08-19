Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 19.08.2025 22:14 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 22:14

Milyonlarca sineğin “ölüm dansı” başladı: Vatandaşlar görsel şölene doydu!

Ardahan'da kelebeği andıran binlerce sineğin her yıl tekrarlanan ve "ölüm dansı" olarak bilinen son uçuşları başladı. "Mayıs sinekleri" olarak da bilinen yüz binlerce kelebeğin her yıl tekrarlanan kar yağışını anımsatan "ölüm uçuşu" görenlere görsel şölen yaşattı. Öte yandan gerçekleşen dansın o güne kadar sürmesi bekleniyor.

Ardahan'da, "Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm dansı" başladı.

Genellikle Kura Nehri bölgesinde görülmeye başlanan sinekler, Ardahan köprüsü çevresinde yoğunlaştı.

Ardahan köprüsünde akşam saatlerinde toplanan çok sayıdaki sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Lamba ışığında toplanan sineklerin "ölüm dansı"nın yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.

"Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan sinekler, yaklaşık yarım saat kanat çırptıktan sonra ölüyor.

Vatandaşlardan Ferhat Baltacı, sineklerin ilginç ölümüne her yıl şahit olduklarını belirterek, ancak bu yıl gecikmeli göründüklerini ifade etti.

