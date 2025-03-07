SON DAKİKA: Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Sır kayboluşta dikkat çeken detaylar...

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Ece Gürel'in ormanda neler yaşadığı başına kötü bir şey gelip gelmediği bilinmiyor. Neden oraya gittiği, montunu ve çantasını telefonunu neden bir yere bıraktığı kendisinde saklı olan bir sır gibi toprağa verilecek.