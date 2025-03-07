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SON DAKİKA: Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Sır kayboluşta dikkat çeken detaylar...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
09:58
SON DAKİKA: Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Sır kayboluşta dikkat çeken detaylar...
İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra, dün gece saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda hafif yaralı olarak bulunmuştu. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen 36 yaşındaki peyzaj mimarı Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gürel'in, tedavisi sırasında sabah saatlerinde kalbi durduğu belirlenirken, doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürüldü. Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Ece Gürel, bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.