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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Sır kayboluşta dikkat çeken detaylar...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 09:58

SON DAKİKA: Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Sır kayboluşta dikkat çeken detaylar...

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra, dün gece saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda hafif yaralı olarak bulunmuştu. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen 36 yaşındaki peyzaj mimarı Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gürel'in, tedavisi sırasında sabah saatlerinde kalbi durduğu belirlenirken, doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürüldü. Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Ece Gürel, bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA: Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Sır kayboluşta dikkat çeken detaylar...

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gitmek için evinden ayrıldı. İlerleyen saatlerde kendisinden haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

SON DAKİKA: Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Sır kayboluşta dikkat çeken detaylar...

Ekipler, 4 Mart günü Gürel'e ait cep telefonu, mont ve bazı eşyaları buldu. Bu bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekipler Ece Gürel'i, 6 Mart gecesi saat 01.15 sıralarında sarp arazide dere kenarında hafif yaralı şekilde bulmuş ve hastaneye sevk etmişti.

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SON DAKİKA: Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Sır kayboluşta dikkat çeken detaylar...

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin hastanedeki incelemelerinin ardından Ece Gürel'in cenazesi, polis eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

SON DAKİKA: Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Sır kayboluşta dikkat çeken detaylar...

OLAYDA BİR ŞÜPHELİ DURUM YOK

Ece Gürel'in ormanda neler yaşadığı başına kötü bir şey gelip gelmediği bilinmiyor. Neden oraya gittiği, montunu ve çantasını telefonunu neden bir yere bıraktığı kendisinde saklı olan bir sır gibi toprağa verilecek.

SON DAKİKA: Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Sır kayboluşta dikkat çeken detaylar...

Polis ekipleri Gürel'in bulunduğu gün üzerinde olan kıyafetleri incelemeye aldı. Herhangi bir şüpheli durum varmı incelenecek. Şimdiye kadar olayda bir şüphe bulunmadı.