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'ın olağanüstü sırları

Giriş Tarihi: 06.10.2018 18:43 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 18:44
Mimar Sinan'ın olağanüstü sırları

Mimar Sinan'ın akıl almaz sırları
'ın eserlerinin sırlarını biliyor musunuz?

Mimar Sinan'ın olağanüstü sırları

Süleymaniye Camisi'nde gizli bölmede bulunan notta ne yazıyor? Süleymaniye'nin dört kubbesi neyi temsil ediyor? Camii'nin inşaasına neden ara verilir? İran Şahı'nın gönderdiği mücevherler nerede? Kandilde yanan isler ne işe yarıyor?

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Mimar Sinan'ın olağanüstü sırları

Selimiye Camisi'nin yapımı sırasında neden yok oluyor? Selimiye Camisi'nde Japonların şaşırdıkları an.. İşte Sinan'ın eserlerine gizemli yolculuk...

Mimar Sinan'ın olağanüstü sırları

, bir gün, dostlarından ve devrinin şair ve ediplerinden Mustafa Saî Çelebi'ye gelerek, "Çok kocadım. İsterim ki, öldükten sonra adım unutulmasın. Hizmetlerim anılıp hayırla anılayım. Anlatacağım hatıralarımı nazım ve nesir diliyle yazar mısın?" der.

Mimar Sinan'ın olağanüstü sırları

Bunun üzerine Çelebi, 'ın anlattıklarını yazmaya başlar ve küçük bir kitap ortaya çıkar.

Mimar Sinan'ın olağanüstü sırları

Saî Mustafa Çelebi'nin 'ın ağzından kaleme aldığı, "Tezkiretü'l Bünyan" ve "Tezkiretü'l Ebniye" adını verdiği ve günümüzde 'Yapılar Kitabı' adı altında toplanarak yayımlanan bu eseri, büyük ustanın yaşam öyküsünü, eserlerinin envanterini ve kendi dönemine ait gözlemlerini içeriyor

Mimar Sinan'ın olağanüstü sırları

'ın yaşantısına dair birçok ayrıntıyı, eserlerini, döneminin insanları hakkındaki düşüncelerini bu kitap ile, Sinan'ın kendi ağzından öğrendiğimiz gibi, Süleymaniye Cami'nin sırlarını da belli ölçülerde, bu kitapta bulabiliyoruz.

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