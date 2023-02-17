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Haberler Yaşam Miraç Kandili duası okunuşu! Miraç Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler ile kandil gecesi neler hangi ibadetler yapılır?
Giriş Tarihi: 17.02.2023 22:19 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 22:19

Miraç Kandili duası okunuşu! Miraç Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler ile kandil gecesi neler hangi ibadetler yapılır?

Miraç Kandili, bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak ediliyor. Recep ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen kandil gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile geçirilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden Miraç gecesi en verimli şekilde değerlendirilecek. Miraç Kandili duası ile Miraç Kandili'inde neler yapılır, hangi dualar, sureler okunur, nasıl ibadet edilir soruları ilişkin detaylar haberimizde. Peki, Miraç Kandil gecesi okunacak dualar, ibadetleri nedir, namazı nasıl kılınır? İşte, Miraç Kandili'nde okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler…

Miraç Kandili duası okunuşu! Miraç Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler ile kandil gecesi neler hangi ibadetler yapılır?

Miraç Kandili okunacak dualar be yapılacak ibadetler ile bu yıl da en verimli şekilde geçirilecek. 17 Şubat'a denk gelen bu mühim günün gelişiyle Miraç Kandili'nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve ibadetleri nedir soruları da akıllara geldi. Miraç Kandili duası okunuşu, kandil gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar haberimizde yer alıyor. İşte, Miraç Kandili ibadetleri, namazı ve duaları…

MİRAÇ KANDİLİ DUASI!

Miraç gecesi, Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahiptir. Okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile geçirilecek bu mübarek günde yapılması tavsiye edilen ibadetleri derledik.

MİRAÇ KANDİLİ OKUNACAK DUALAR VE İBADETLERİ

Miraç Kandili'nde neler yapılır, hangi dualar ve sureler okunur? Bu gece nelere dikkat edilmelidir?

İşte tüm detaylar;

Miraç Kandili duası okunuşu! Miraç Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler ile kandil gecesi neler hangi ibadetler yapılır?

Miraç Olayı Nedir?

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir. İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir.

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Miraç Kandili duası okunuşu! Miraç Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler ile kandil gecesi neler hangi ibadetler yapılır?

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

Miraç Kandili duası okunuşu! Miraç Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler ile kandil gecesi neler hangi ibadetler yapılır?

Miraç Kandili'nde Yapılacak İbadetler

  • Kur'an-ı Kerim okunmalı
  • Hz. Muhammed'in duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
  • Namaz kılınmalı
Miraç Kandili duası okunuşu! Miraç Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler ile kandil gecesi neler hangi ibadetler yapılır?
  • Tövbe etmeli
  • Hz. Muhammed'e bol bol salât ve selâm okunmalı
  • Dünya ve ahirete ait dilekler için dua etmeli
  • Dargın ve küskünleri barıştırmalı
  • Anne ve babanın, dostların ve diğer yakınların kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli
  • Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
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