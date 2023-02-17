Miraç Kandili duası okunuşu! Miraç Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler ile kandil gecesi neler hangi ibadetler yapılır?

Miraç Kandili okunacak dualar be yapılacak ibadetler ile bu yıl da en verimli şekilde geçirilecek. 17 Şubat'a denk gelen bu mühim günün gelişiyle Miraç Kandili'nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve ibadetleri nedir soruları da akıllara geldi. Miraç Kandili duası okunuşu, kandil gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar haberimizde yer alıyor. İşte, Miraç Kandili ibadetleri, namazı ve duaları…

MİRAÇ KANDİLİ DUASI!

Miraç gecesi, Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahiptir. Okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile geçirilecek bu mübarek günde yapılması tavsiye edilen ibadetleri derledik.

MİRAÇ KANDİLİ OKUNACAK DUALAR VE İBADETLERİ

Miraç Kandili'nde neler yapılır, hangi dualar ve sureler okunur? Bu gece nelere dikkat edilmelidir?

İşte tüm detaylar;