Miraç Kandili, Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselişini ifade eden bu mübarek gecenin anlamı ve önemi kandil mesajları ile vurgulanacak. Cuma gününe özel Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' yazılı dileklerinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, hadisli Miraç Kandili mesajları ile resimli kandil mesajları seçenekleri sabah.com.tr'de! İşte, cuma gününe özel 2023 en güzel, resimli Miraç Kandil mesajları ve sözleri

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Miraç Kandili mesajları seçeneklerini yazılı ya da resimli olarak indirerek sevdiklerinize iletebilirsiniz. Miraç Kandili'nin anlamı ve önemini belirten en güzel kandil mesajı seçenekleri sabah.com.tr'de!

KANDİL MESAJLARI 2023