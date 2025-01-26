Dualı Miraç Kandili Mesajları 26 Ocak 2025: Resimli, anlam yüklü, duygu dolu, farklı Kandil Mesajları ve Miraç Sözleri ile Hayırlı Cumalar!

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2025

Miraç Kandili Mesajları 1: Miraç Kandili'nin hayırlara vesile olmasını dilerim. Tüm dualarınızın kabul olduğu, gönüllerinizin huzur bulduğu bir gece olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili Mesajları 2: Miraç Kandili'nin, tüm insanlık için barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ederim. Allah, dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm dilekler gerçekleşsin.

Miraç Kandili Mesajları 3: Bu mübarek gecede dualarınızın kabul olması, kalbinizin huzur bulması dileğiyle. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.