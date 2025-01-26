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Dualı Miraç Kandili Mesajları 26 Ocak 2025: Resimli, anlam yüklü, duygu dolu, farklı Kandil Mesajları ve Miraç Sözleri ile Hayırlı Cumalar!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
00:04
Dualı Miraç Kandili Mesajları 26 Ocak 2025: Resimli, anlam yüklü, duygu dolu, farklı Kandil Mesajları ve Miraç Sözleri ile Hayırlı Cumalar!
Miraç Kandili mesajları 2025 yılı özelinde paylaşılmaya başladı. Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Gecesi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi ile ilişkilendiriliyor. Dualı, ayetli, hadisli Hayırlı Kandiller mesajı göndermek isteyenler görselli seçeneklere yöneliyor. İslam alemi, günün anlam ve önemini yaşamak için gecenin faziletlerine odaklandı. Resimli kandil mesajları araştırmaları gece saatlerinden itibaren hız kazandı. İşte, yazılı, kısa, uzun, resmi, samimi, anlam yüklü, duygu dolu Miraç Kandili mesajları ve sözleri...