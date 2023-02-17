Miraç Kandili namazı kılınışı ile bugün akşam saatleriyle gündemdeki yerini aldı. Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükseldiği bu gecede ibadetlerini eda edecek olan Müslümanlar, "Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi vakit kılınır ve kaç rekattır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu güne ait bir namaz olmasa da Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazının kılınmasının büyük faziletleri olduğu bilinmektedir. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi vakit kılınır ve kaç rekattır? İşte kılınışı ve detaylar.