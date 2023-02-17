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Giriş Tarihi: 17.02.2023 18:51 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 18:51

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi vakit kılınır ve kaç rekattır? Diyanet Miraç Kandili namazı kılınışı...

Miraç Kandili namazı kılınışı ile bugün akşam saatleriyle gündemdeki yerini aldı. Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükseldiği bu gecede ibadetlerini eda edecek olan Müslümanlar, "Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi vakit kılınır ve kaç rekattır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu güne ait bir namaz olmasa da Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazının kılınmasının büyük faziletleri olduğu bilinmektedir. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi vakit kılınır ve kaç rekattır? İşte kılınışı ve detaylar.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi vakit kılınır ve kaç rekattır? Diyanet Miraç Kandili namazı kılınışı...

Miraç Kandili namazı yoktur ancak bu mübarek günde tesbih ve nafile namazının kılınabileceği alimler tarafından söylenmektedir. Bu kapsamda ise ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler "Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet dilir, hangi vakit kılınır ve kaç rekattır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Miraç Kandili namazı kılınışı

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi vakit kılınır ve kaç rekattır? Diyanet Miraç Kandili namazı kılınışı...

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Kandil gecelerine özel herhangi bir namaz şekli yoktur, ancak bu özel gecelerin feyzinden faydalanabilmek adına nafile namazı kılınması tavsiye edilir.

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

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MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi vakit kılınır ve kaç rekattır? Diyanet Miraç Kandili namazı kılınışı...

2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi vakit kılınır ve kaç rekattır? Diyanet Miraç Kandili namazı kılınışı...

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI HANGİ VAKİTTE KILINIR?

Yatsı ezanından sabah ezanına kadar olan vakitte namaz kılınabilir. Nafile namazın her rekatında Fatiha ile başka bir süre okuyarak iki rekatta bir selam verilmelidir.

Devamında ise yüz defa: "Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illallahu ve Allahu ekber" denilmeli.

Daha sonra ise yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat-u selam okumalıdır.

Aynı zamanda bir önemli detay ise üzerinde kaza namazı olanlar 12 rekat olarak kılınan nafile namazı, kaza niyeti ile kılmaları daha güzel olur.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi vakit kılınır ve kaç rekattır? Diyanet Miraç Kandili namazı kılınışı...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydasıolan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü- büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

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