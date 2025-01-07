Miraç Kandili ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek?

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

Kandil gecelerinin en önemli ibadet hususları, namaz kılma, Kur'an okuma, tövbe-istiğfarda bulunma, ilmihal okuma, salevat-ı şerife getirme ve dua etme gibi ibadetlerdir. Ayrıca bu gece yoksul, fakir ve kimsesizler sevindirmeli ve bütün Müslümanlar ile insanlık için dua edilmelidir. Miraç kandilinde yapılacak ibadetler ise Müslümanlara namazın hediye edildiği bu mübarek gecede namaz kılmaktır.