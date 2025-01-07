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Miraç Kandili ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
09:27
2025 yılında Miraç Kandili'nin hangi tarihte idrak edileceği, üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili'nin sona ermesiyle birlikte merak konusu oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi simgeleyen Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 26. gecesinde kutlanıyor. Tüm İslam dünyası için rahmet, bereket ve manevi zenginlik ayı olan üç ayların ikinci kandili, bu yıl da ibadet ve dualarla geçirilecek. Peki, 2025 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili ne zaman?