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Haberler Yaşam Miraç Kandili ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:27

Miraç Kandili ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek?

2025 yılında Miraç Kandili'nin hangi tarihte idrak edileceği, üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili'nin sona ermesiyle birlikte merak konusu oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi simgeleyen Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 26. gecesinde kutlanıyor. Tüm İslam dünyası için rahmet, bereket ve manevi zenginlik ayı olan üç ayların ikinci kandili, bu yıl da ibadet ve dualarla geçirilecek. Peki, 2025 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili ne zaman?

Miraç Kandili ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek?

2025 yılına ait Miraç Kandili tarihi, Müslümanlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İslam alemi için büyük önem taşıyan bu mübarek gece, yılın ikinci kandili olarak ibadet ve dualarla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 dini günler takvimine göre, Miraç Kandili'nin tarihi netleşti. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman? İşte, ayrıntılar...

Miraç Kandili ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek?

2025 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte dini günler ve tatiller ile ilgili ayrıntılar belli oldu.

Yayınlanan takvime göre Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.

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Miraç Kandili ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek?

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.

Miraç Kandili ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek?

MİRAÇ NEDİR?
Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

Miraç Kandili ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek?

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER
Kandil gecelerinin en önemli ibadet hususları, namaz kılma, Kur'an okuma, tövbe-istiğfarda bulunma, ilmihal okuma, salevat-ı şerife getirme ve dua etme gibi ibadetlerdir. Ayrıca bu gece yoksul, fakir ve kimsesizler sevindirmeli ve bütün Müslümanlar ile insanlık için dua edilmelidir. Miraç kandilinde yapılacak ibadetler ise Müslümanlara namazın hediye edildiği bu mübarek gecede namaz kılmaktır.

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