MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2023 Diyanet takvimine göre 17 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili, Miraç Kandili hangi gün?

MİRAÇ GECESİ'NDE NELER OLDU?

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hz Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

2023 KANDİL TAKVİMİ



Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.



Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.



Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.