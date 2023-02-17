MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2023 Diyanet takvimine göre 17 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili, Miraç Kandili hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kandil günleri duyuruldu. Üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili tarihi ise yılın ikinci kandili olarak idrak ediliyor. Recep ayı içerisinde ikinci kandil gecesinin olup olmadığını merak edenler "Bugün kandil mi?" sorusu günün ilk saatlerinden itibaren araştırılıyor. Müslümanlar tarafından ibadetlerle karşılanan Kandil Geceleri büyük önem taşıyor. Peki Miraç Kandili ne zaman? Diyanet takvimine göre 17 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili? İşte, Miraç Kandili tarihi ve diyanet dini günler takvimi 2023