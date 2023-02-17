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Giriş Tarihi: 17.02.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 06:37

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2023 Diyanet takvimine göre 17 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili, Miraç Kandili hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kandil günleri duyuruldu. Üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili tarihi ise yılın ikinci kandili olarak idrak ediliyor. Recep ayı içerisinde ikinci kandil gecesinin olup olmadığını merak edenler "Bugün kandil mi?" sorusu günün ilk saatlerinden itibaren araştırılıyor. Müslümanlar tarafından ibadetlerle karşılanan Kandil Geceleri büyük önem taşıyor. Peki Miraç Kandili ne zaman? Diyanet takvimine göre 17 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili? İşte, Miraç Kandili tarihi ve diyanet dini günler takvimi 2023

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2023 Diyanet takvimine göre 17 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili, Miraç Kandili hangi gün?

Dini vazifelerini hakkıyla yerine getirmek için kandil günlerini kaçırmak istemiyor. İslam alemi üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili ne zaman, hangi gün, bugün Miraç Kandili mi sorusuna yanıt arıyor. Kandile kısa bir süre kala ibadet görevlerini yerine getirmek isteyen kişiler Miraç Kandili'nin ne zaman olduğunu araştırmaya devam ederken 2023 Diyanet dini günler takvimi içerisinde kandil gününün tarihi belli oldu. İşte kandili günleri

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2023 Diyanet takvimine göre 17 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili, Miraç Kandili hangi gün?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandil Şubat ayının 17. günü eda edilecek.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Miraç Kandili 17 Şubat Cuma yani bugün idrak edilecek. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.

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MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2023 Diyanet takvimine göre 17 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili, Miraç Kandili hangi gün?

MİRAÇ GECESİ'NDE NELER OLDU?

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hz Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

2023 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2023 Diyanet takvimine göre 17 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili, Miraç Kandili hangi gün?

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2023 Diyanet takvimine göre 17 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili, Miraç Kandili hangi gün?
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