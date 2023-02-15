Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, bugün mü, yarın mı? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile (Mirac) Miraç Kandili tarihi!

İslam dininde en hayırlı günler olarak kabul gören kandil geceleri Müslümanlar tarafından ibadetle dolu geçiriliyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği gece olan Mirac Kandili için saatler kaldı. Dua kapısının aralandığı bu mübarek gecede eller semaya açılacak, bol bol dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Her yıl Recep ayının 26. gecesine denk gelen Miraç Kandili tarihi merak konusu oldu. Bu noktada araştırılan ''2023 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi gün, bugün mü, yarın mı'' soruları Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile yanıt buldu. İşte, 2023 Diyanet Kandil günleri takvimi...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet Kandil günleri takvimi yayınlandı. Böylece Miraç Kandili ne zaman sorusu da yanıt buldu.

İşte Miraç Kandili tarihi...