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Haberler Yaşam Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, bugün mü, yarın mı? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile (Mirac) Miraç Kandili tarihi!
Giriş Tarihi: 15.02.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 11:36

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, bugün mü, yarın mı? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile (Mirac) Miraç Kandili tarihi!

Miraç Kandili 2023 yılında hangi güne denk geliyor sorusu Müslümanlar tarafından yanıt aramaya başladı. Yılın ikinci kandili olan Mirac Kandili için geri sayım devam ediyor. Mübarek üç aylardan Recep ayı içerisinde yer alan Mirac gecesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği gece olarak biliniyor. Miraç Kandili tarihi 2023 Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, Mirac Kandili ne zaman, idrak edilecek, ayın kaçında? Miraç Kandili bugün mü, yarın mı? İşte tarihi ve detaylar…

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, bugün mü, yarın mı? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Mirac Miraç Kandili tarihi!

İslam dininde en hayırlı günler olarak kabul gören kandil geceleri Müslümanlar tarafından ibadetle dolu geçiriliyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği gece olan Mirac Kandili için saatler kaldı. Dua kapısının aralandığı bu mübarek gecede eller semaya açılacak, bol bol dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Her yıl Recep ayının 26. gecesine denk gelen Miraç Kandili tarihi merak konusu oldu. Bu noktada araştırılan ''2023 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi gün, bugün mü, yarın mı'' soruları Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile yanıt buldu. İşte, 2023 Diyanet Kandil günleri takvimi...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet Kandil günleri takvimi yayınlandı. Böylece Miraç Kandili ne zaman sorusu da yanıt buldu.

İşte Miraç Kandili tarihi...

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, bugün mü, yarın mı? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Mirac Miraç Kandili tarihi!

2023 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili tarihi belli oldu. Diyanet tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre, her yıl Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek.

Peki, Miraç Kandili ibadetleri ve faziletleri nelerdir?

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Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, bugün mü, yarın mı? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Mirac Miraç Kandili tarihi!

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Miraç kelime manası olarak "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" anlamına gelmektedir. Miraç Kandili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gecedir. Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, bugün mü, yarın mı? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Mirac Miraç Kandili tarihi!

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, bugün mü, yarın mı? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Mirac Miraç Kandili tarihi!

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandilinde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

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