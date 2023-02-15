Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, bugün mü, yarın mı? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile (Mirac) Miraç Kandili tarihi!

Miraç Kandili 2023 yılında hangi güne denk geliyor sorusu Müslümanlar tarafından yanıt aramaya başladı. Yılın ikinci kandili olan Mirac Kandili için geri sayım devam ediyor. Mübarek üç aylardan Recep ayı içerisinde yer alan Mirac gecesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği gece olarak biliniyor. Miraç Kandili tarihi 2023 Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, Mirac Kandili ne zaman, idrak edilecek, ayın kaçında? Miraç Kandili bugün mü, yarın mı? İşte tarihi ve detaylar…