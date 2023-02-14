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Haberler Yaşam Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? (Mirac) Miraç Kandili’nde oruç tutmanın sevabı ile faziletleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 17:09

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? (Mirac) Miraç Kandili’nde oruç tutmanın sevabı ile faziletleri nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi ile kandil tarihleri belli olmuştu. Buna göre Miraç Kandili bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. Bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, "Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? (Mirac) Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur, hangi gün ve nasıl niyet edilir?" sorularına yanıt arıyor. Miraç ya da Mirac İslamiyet'te Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükselmesi olarak bilinmektedir. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman tutulur ve kaç gün? Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı ve faziletleri nelerdir? İşte detaylar

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Mirac Miraç Kandili’nde oruç tutmanın sevabı ile faziletleri nelerdir?

"Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? (Mirac) Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı ve faziletleri nelerdir?" sorularının yanıtları araştırılıyor. İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahip olan Mirac Kandili 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanlar, bu mübarek günde oruç tutulup tutulmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur, hangi gün ve nasıl niyet edilir? İşte yanıtı!

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU, NASIL TUTULUR?

Kandil orucu üç aylarda sıkça yapılan ve Ramazan orucundan sonraki en hayırlı işlerden biri olarak bilinen bir ibadet biçimidir. Bu gecenin sabahında tutulan oruç, Müslümana bolca fazilet ve sevap kazandırır. İşte Miraç Kandili orucu hakkında merak edilenlerin yanıtı;

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Mirac Miraç Kandili’nde oruç tutmanın sevabı ile faziletleri nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek.

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Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Mirac Miraç Kandili’nde oruç tutmanın sevabı ile faziletleri nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde oruç tutmanın oldukça fazileti ve sevabı olduğu biliniyor.

Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Hz. Muhammed (s.a.s) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Mirac Miraç Kandili’nde oruç tutmanın sevabı ile faziletleri nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15).

Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

Bu kapsamda kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Yani Miraç Kandilinin gündüzünde ve 1 gün öncesi ya da sonrasında da oruç tutulabilir.

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Mirac Miraç Kandili’nde oruç tutmanın sevabı ile faziletleri nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır.

İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

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