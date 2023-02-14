Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? (Mirac) Miraç Kandili’nde oruç tutmanın sevabı ile faziletleri nelerdir?

"Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? (Mirac) Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı ve faziletleri nelerdir?" sorularının yanıtları araştırılıyor. İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahip olan Mirac Kandili 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanlar, bu mübarek günde oruç tutulup tutulmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur, hangi gün ve nasıl niyet edilir? İşte yanıtı!

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU, NASIL TUTULUR?

Kandil orucu üç aylarda sıkça yapılan ve Ramazan orucundan sonraki en hayırlı işlerden biri olarak bilinen bir ibadet biçimidir. Bu gecenin sabahında tutulan oruç, Müslümana bolca fazilet ve sevap kazandırır. İşte Miraç Kandili orucu hakkında merak edilenlerin yanıtı;