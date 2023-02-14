Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? (Mirac) Miraç Kandili’nde oruç tutmanın sevabı ile faziletleri nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi ile kandil tarihleri belli olmuştu. Buna göre Miraç Kandili bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. Bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, "Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? (Mirac) Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur, hangi gün ve nasıl niyet edilir?" sorularına yanıt arıyor. Miraç ya da Mirac İslamiyet'te Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükselmesi olarak bilinmektedir. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman tutulur ve kaç gün? Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı ve faziletleri nelerdir? İşte detaylar