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Haberler Yaşam Miraç olayı nedir? Miraç Kandili gecesi ne oldu, anlamı ve önemi nedir?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 16:08

Miraç olayı nedir? Miraç Kandili gecesi ne oldu, anlamı ve önemi nedir?

İslam alemine göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in göğe yükselmesi olarak bilinen Miraç Kandili yaklaşıyor. Recep ayı içerisinde idrak edilen Miraç olayı da bu noktada merak ediliyor. Miraç Kandili, biz Müslümanlar için sayılan gecelerden biridir. Mübarek 3 aylardan Recep Ayının 27. Gününe denk gelen gündür. Peki Miraç olayı nedir? Miraç Kandili gecesi ne oldu, anlamı ve önemi nedir, hangi ibadetler yapılır?

Miraç olayı nedir? Miraç Kandili gecesi ne oldu, anlamı ve önemi nedir?

Müslümanlar için en kıymetli günlerden biri de Miraç Kandili oluyor. İbadetlerini gerçekleştirecek olan müminler için Miraç olayı büyük önem taşıyor. Miraç olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb (Recep) ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Peki Miraç olayı nedir? Miraç Kandili gecesi ne oldu, anlamı ve önemi nedir?

Miraç olayı nedir? Miraç Kandili gecesi ne oldu, anlamı ve önemi nedir?

MİRAÇ OLAYI NEDİR?

Miraç olayında Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını anlatır. Bu olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yücelere çıkış şeklinde yorumlandığından, kaynaklarda daha çok "İsrâ ve Miraç" şeklinde geçse de günlük kullanımda Miraç kelimesiyle her iki olay birlikte kastedilir.

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.

Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir. Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

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Miraç olayı nedir? Miraç Kandili gecesi ne oldu, anlamı ve önemi nedir?

MİRAÇ KANDİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Miraç Kandili'ni en güzel şekilde idrak edebilmek için gündüzü oruç ile gecesi ile nafile namaz kılarak, miraç ile ilgili ayetleri hem arapçasından hem de Türkçe manası ile okuyarak anlamaya çalışmak gerekir. Miraç hadisesinde Peygamber Efendimiz, Allah'ın huzuruna kabul edildiği ve beş vakit namazın farz kılındığı mübarek bir andır.

Peygamberimiz ashabına namazda oturdukları vakit "ettahiyyâtü" okumalarını öğretti. Bu tahiyyât, Hz. Muhammed'(sav)in Miraç gecesinde Yüce Allah ile yaptığı selâmlaşmasıdır.

O gece Peygamberimiz Allah'a selâmlarını şöyle arz etti: Et-tahiyyatu lillâhi ve's-salavâtu ve't-tayyibât. (Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler Allah'a mahsustur.)

Allah (cc) da Peygamberimiz'in selamına şu şekilde karşılık verdi: Es-selâmu aleyke eyyühen-nebiyyu va rahmetillâhi ve berakâtuh. (Ey Peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.)

Bu kez Peygamber efendimiz şu şekilde karşılık verdi: Es-selâmu aleynâ ve alâ ıbâdi'llahi's-salihîn. (Selam bizlere ve Allah'ın sâlih kulları üzerine olsun.)

Bu konuşmaya tanık olan Cebrail (as) Kelime-i şehadet getirir: Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu. (Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed O'nun kulu ve elçisidir.)

Miraç olayı nedir? Miraç Kandili gecesi ne oldu, anlamı ve önemi nedir?

Kur'an-ı Kerim okuyarak, *Peygamberimiz ( a.s.m)'in mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

  • Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,
  • Allah rızası için namaz kılarak,
  • Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,
  • Günahlarımızın bagışlanması için Allah'tan af dileyerek,
  • Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,
  • Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,
  • Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,
  • Dargın ve küskünleri barıştırarak bugün değerlendirebilir.
Miraç olayı nedir? Miraç Kandili gecesi ne oldu, anlamı ve önemi nedir?
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