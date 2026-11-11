Mobilyadaki çiziklerin üzerine ceviz sürünce bakın ne oluyor! Ustaların sır gibi sakladığı 5 çözüm

4. Doğal Balmumu ile Uzun Süreli Koruma Kalkanı

Sadece çizikleri gizlemek değil, mobilyanızı yeni darbelere karşı korumak istiyorsanız kendi doğal cilanızı yapabilirsiniz. Bir miktar doğal balmumunu benmari usulü eritin ve içine birkaç yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.

Karışım soğuyup krem kıvamına geldiğinde temiz bir bezle ahşap yüzeylere sürün. Bu uygulama ahşabın üzerinde su itici ve koruyucu bir katman oluşturur.