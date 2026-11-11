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Mobilyadaki çiziklerin üzerine ceviz sürünce bakın ne oluyor! Ustaların sır gibi sakladığı 5 çözüm
Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 10:01
Mobilyadaki çiziklerin üzerine ceviz sürünce bakın ne oluyor! Ustaların sır gibi sakladığı 5 çözüm
Aşınan eşyaları evden çıkarma devri bitti: Artık onarma ve yenileme dönemi! Üstelik masa, dolap, sehpa gibi ahşap yüzeylerdeki çiziklerin tek çözümü yüksek maliyetli cilalar da değil. İşte evinizde bulunan birkaç basit malzemeyle mobilya çiziklerini gidermenin 5 yolu.