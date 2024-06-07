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Morbius konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Morbius filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
14:49
Morbius konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Morbius filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Aksiyon, macera, fantastik türlerindeki Morbius oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. 2022 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Daniel Espinosa oturuyor. Bambaşka bir varlığa dönüşmenin hikayesini anlatan yapım tansiyonu yükseltiyor. Sinemaseverler ekran başında. İşte, Morbius konusu ve oyuncu kadrosu...