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Haberler Yaşam Morbius konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Morbius filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 14:49

Morbius konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Morbius filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Aksiyon, macera, fantastik türlerindeki Morbius oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. 2022 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Daniel Espinosa oturuyor. Bambaşka bir varlığa dönüşmenin hikayesini anlatan yapım tansiyonu yükseltiyor. Sinemaseverler ekran başında. İşte, Morbius konusu ve oyuncu kadrosu...

Morbius konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Morbius filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Morbius oyuncuları kimler, film ne zaman ve nerede çekildi gibi sorular gündemdeki yerini aldı. ATV ekranlarında sinema kuşağında takip edilecek yapımda Jared Leto gibi isimler yer alıyor. Aksiyonu bol hikayede heyecan dorukta olacak. İşte, Morbius konusu ve oyuncuları...

Morbius konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Morbius filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

MORBİUS KONUSU

Morbius, hastalığına deva bulmaya çalışırken bambaşka bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un hikayesini konu ediyor. Dr. Morbius, muzdarip olduğu nadir görülen kan hastalığını, deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları kullanarak iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır.

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Morbius konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Morbius filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra o, birçok insanüstü güce de sahip olur.

Morbius konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Morbius filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

MORBİUS OYUNCULARI

  • Jared Leto
  • Matt Smith
  • Adria Arjona
  • Jared Harris
  • Al Madrigal
  • Tyrese gibson
  • Michael Keaton
  • Archie Renaux
Morbius konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Morbius filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
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