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Moris Algazi'den yat alma bahanesiyle 150 milyon TL'lik vurgun! Hakkında kırmızı Bülten çıkarıldı
Giriş Tarihi: 09.05.2023 06:45
Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
06:46
Moris Algazi'den yat alma bahanesiyle 150 milyon TL'lik vurgun! Hakkında kırmızı Bülten çıkarıldı
İtalya'nın dünyaca ünlü lüks yat üreticisi Azimut'un bir dönem Türkiye distribütörlüğünü yapan iş adamı Moris Algazi'nin adı yeni bir dolandırıcılık iddiasına karıştı. Algazi'nin Garanti Finansal Kiralama'yı 7 milyon euro (150 milyon TL) dolandırdığı ortaya çıktı.