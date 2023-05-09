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Haberler Yaşam Moris Algazi'den yat alma bahanesiyle 150 milyon TL'lik vurgun! Hakkında kırmızı Bülten çıkarıldı
Giriş Tarihi: 09.05.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 06:46

Moris Algazi'den yat alma bahanesiyle 150 milyon TL'lik vurgun! Hakkında kırmızı Bülten çıkarıldı

İtalya'nın dünyaca ünlü lüks yat üreticisi Azimut'un bir dönem Türkiye distribütörlüğünü yapan iş adamı Moris Algazi'nin adı yeni bir dolandırıcılık iddiasına karıştı. Algazi'nin Garanti Finansal Kiralama'yı 7 milyon euro (150 milyon TL) dolandırdığı ortaya çıktı.

ATAKAN IRMAK
Moris Algazi’den yat alma bahanesiyle 150 milyon TL’lik vurgun! Hakkında kırmızı Bülten çıkarıldı

Tekne almak isteyen aralarında teknik direktör Volkan Demirel'in de olduğu müşterileri yaklaşık 20 milyon dolar dolandırdığı, bankalardan da 30 milyon dolar çekerek yurt dışına gittiği iddia edilen Moris Algazi'nin Garanti Bankası'nı da dolandırdığı ortaya çıktı.

Moris Algazi’den yat alma bahanesiyle 150 milyon TL’lik vurgun! Hakkında kırmızı Bülten çıkarıldı

2014'de finansal kiralama sözleşmesiyle "Azimut 70" marka yat kiralayan Algazi, borcunu ödemeyince şirket sözleşmeyi iptal ederek yatı geri istemişti. Yat teslim edilmeyince Algazi hakkında "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

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Moris Algazi’den yat alma bahanesiyle 150 milyon TL’lik vurgun! Hakkında kırmızı Bülten çıkarıldı

Algazi'nin, sözleşmesinden kaynaklanan borçlarını ödememesi üzerine finansal kiralama şirketi tarafından noterden ihtarname çekilerek sözleşmenin feshedildiği bildirilmişti.

Moris Algazi’den yat alma bahanesiyle 150 milyon TL’lik vurgun! Hakkında kırmızı Bülten çıkarıldı

HAYALİ TEKNE SATIŞI PATLADI
Algazi'nin, 2016'da Garanti Finansal Kiralama'dan "Yat alacağım" iddiasıyla yaklaşık 7 milyon Euro dolandırdığı ortaya çıktı.

Moris Algazi’den yat alma bahanesiyle 150 milyon TL’lik vurgun! Hakkında kırmızı Bülten çıkarıldı

Garanti'nin şikayeti üzerine savcılığa konu olan dolandırıcılık olayında, Algazi yat ve tekne alacağını ileri sürerek Garanti Finansal Kiralama'yla temasa geçti ve yaklaşık 7 milyon Euroluk bir meblağ aldı.

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