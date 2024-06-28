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Haberler Yaşam Motokurye Samet Özgül'ü bıçaklayarak öldürmüşlerdi: 25 yıl hapis cezası verildi
Giriş Tarihi: 28.06.2024 18:57 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 19:11

Motokurye Samet Özgül'ü bıçaklayarak öldürmüşlerdi: 25 yıl hapis cezası verildi

Son dakika haberi... Ankara'da motokurye Samet Özgül'ün ölümüne ilişkin davada istinaf kararını açıkladı. Sanık Mustafa Demirci ve sanık Bülent Açıkgöz'ün beraatine, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci'nin ise "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına karar verildi.

UMAY SENA SÜMER
Motokurye Samet Özgül’ü bıçaklayarak öldürmüşlerdi: 25 yıl hapis cezası verildi

Son dakika haberi... Ankara'nın Etlik semtinde 5 Kasım 2022'de 28 yaşındaki motokurye Samet Özgül, motosikletiyle seyir halindeyken hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme sebebiyle tartıştı. Araçtan inen 3 kişi, Özgül'e saldırdı. Darp edilerek bıçaklanan genç, ağır yaralandı. Kendi imkanıyla hastaneye giden Özgül, hastanenin ilk müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özgül, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Motokurye Samet Özgül’ü bıçaklayarak öldürmüşlerdi: 25 yıl hapis cezası verildi

Özgül'e bıçakla saldıran Halil İbrahim Demirci ile aynı araçtaki Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından dava açmıştı.

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Motokurye Samet Özgül’ü bıçaklayarak öldürmüşlerdi: 25 yıl hapis cezası verildi

Mahkeme tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ü de "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 şer yıl hapis cezasına çarptırdı.Tarafların itirazı üzerine dava dosyası istinafa gönderildi.

Motokurye Samet Özgül’ü bıçaklayarak öldürmüşlerdi: 25 yıl hapis cezası verildi

"SENİN ÇOCUĞUN SAĞLIKÇI, BIÇAĞIN NEREYE SAPLANDIĞINDA ÖLDÜRECEĞİNİ BİLİR"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya sanıklar Halil İbrahim Demirci, Bülent Açıkgöz, Mustafa Demirci, maktul Samet Özgül'ün ailesi ve taraf vekilleri katıldı.

Motokurye Samet Özgül’ü bıçaklayarak öldürmüşlerdi: 25 yıl hapis cezası verildi

Mahkeme Başkanı evrakları inceledi ve maktul Özgül'ün kardeşi Berna Özgül'e söz verdi. Tüm sanıkların beraber hareket ettiklerini vurgulayan Berna Özgül "Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Maktulün annesi Hacer Baran Özgül ise, "Sen iyi bir baba olsaydın çocuğuna başka birinin çocuğunu kestirmezdin. Senin çocuğun sağlıkçı, bıçağı nereye saplandığında öldüreceğini bilir" beyanında bulundu.

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