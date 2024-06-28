Motokurye Samet Özgül’ü bıçaklayarak öldürmüşlerdi: 25 yıl hapis cezası verildi

Mahkeme Başkanı evrakları inceledi ve maktul Özgül'ün kardeşi Berna Özgül'e söz verdi. Tüm sanıkların beraber hareket ettiklerini vurgulayan Berna Özgül "Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Maktulün annesi Hacer Baran Özgül ise, "Sen iyi bir baba olsaydın çocuğuna başka birinin çocuğunu kestirmezdin. Senin çocuğun sağlıkçı, bıçağı nereye saplandığında öldüreceğini bilir" beyanında bulundu.