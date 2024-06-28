Haberler
Yaşam
Motokurye Samet Özgül'ü bıçaklayarak öldürmüşlerdi: 25 yıl hapis cezası verildi
Giriş Tarihi: 28.06.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
19:11
Motokurye Samet Özgül'ü bıçaklayarak öldürmüşlerdi: 25 yıl hapis cezası verildi
Son dakika haberi... Ankara'da motokurye Samet Özgül'ün ölümüne ilişkin davada istinaf kararını açıkladı. Sanık Mustafa Demirci ve sanık Bülent Açıkgöz'ün beraatine, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci'nin ise "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına karar verildi.