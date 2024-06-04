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Haberler Yaşam MSB 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU || MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 07:15

MSB 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU || MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartlar neler?

MSB Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla 25 bin uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklama doğrultusunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılı (2024-2 dönem) Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru tarihi, şartları ve nasıl ve ne zaman başvuru yapılacağı ilan edildi. Peki, MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartlar neler? İşte, MSB uzman erbaş alımı başvuru ekranı!

MSB 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU || MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartlar neler?

MSB 25 bin uzman erbaş alımı, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlandı. Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde yapılacak. Peki, MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartlar neler?

MSB 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU || MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartlar neler?

MSB 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞLADI!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

Başvurular 03.06.2024 tarihinde başladı! Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

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MSB 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU || MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartlar neler?

Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MSB 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU || MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartlar neler?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir.

https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. Başvuru esnasında;

(a) Öğrencilik veya mezuniyet bilgisini, bilgilerim sayfasında yer alan "Eğitim Bilgileri" kısmından "Eğitim Bilgisi Ekle" bölümünden en son mezun olduğu eğitim bilgisinin girilmesi ve "Diploma/Denklik Belgesi" alanına "Diploma (MEB Onaylı) Belgesi"nin,

(b) Askerliğini yapmış veya yapan adayların, bilgilerim sayfasında yer alan "Diğer Bilgi/Belgeler" kısmından "Askerliğini Yapmış veya Yapıyor Olanlar İçin Askerlik Durum Belgesi"nin,

(c) Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapan adayların "Sözleşmeli Erbaş ve Erler İçin Görev Yeri Belgesi"nin (sözleşme sürelerini gösterecek şekilde) yüklenmesi gerekmektedir.

(2) Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylar duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecek olup, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

(3) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

MSB 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU || MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartlar neler?

BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?

(1) Başvuru şartlarını taşımadıkları hangi aşamada olursa olsun tespit edilen/anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

(2) Görevdeyken başvuru yapan sözleşmeli erbaş ve erlerden, değerlendirme aşamaları devam ederken 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu 4'üncü maddesi gereği 7'nci hizmet yılını dolduranların adaylıkları sonlandırılacaktır.

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