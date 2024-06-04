MSB 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU || MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartlar neler?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir.

https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. Başvuru esnasında;

(a) Öğrencilik veya mezuniyet bilgisini, bilgilerim sayfasında yer alan "Eğitim Bilgileri" kısmından "Eğitim Bilgisi Ekle" bölümünden en son mezun olduğu eğitim bilgisinin girilmesi ve "Diploma/Denklik Belgesi" alanına "Diploma (MEB Onaylı) Belgesi"nin,

(b) Askerliğini yapmış veya yapan adayların, bilgilerim sayfasında yer alan "Diğer Bilgi/Belgeler" kısmından "Askerliğini Yapmış veya Yapıyor Olanlar İçin Askerlik Durum Belgesi"nin,

(c) Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapan adayların "Sözleşmeli Erbaş ve Erler İçin Görev Yeri Belgesi"nin (sözleşme sürelerini gösterecek şekilde) yüklenmesi gerekmektedir.

(2) Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylar duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecek olup, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

(3) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.