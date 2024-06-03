Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSB 25000 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Milli Savunma Bakanlığı 25000 erbaş alım başvuruları başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 19:59 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 19:59

MSB 25000 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Milli Savunma Bakanlığı 25000 erbaş alım başvuruları başladı mı, şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetli Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 25000 uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. MSB uzman erbaş alımı şartlarını taşıyan adaylar ilanın detaylarını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, MSB Uzman Erbaş alımı başvuru kılvauzu yayımlandı. MSB ilanına başvurmak isteyen adaylar ilana başvuru yapacak adaylar duyuruları takip etmeye başladı. Peki, MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı şatları belli oldu mu? MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı er alım başvuruları ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı? İşte detaylar

MSB 25000 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Milli Savunma Bakanlığı 25000 erbaş alım başvuruları başladı mı, şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesine alınacak olan 25000 erbaş için ilan yayına çıktı ve başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek erbaşla için ilköğretim, lise mezuniyeti şartı aranıyor. İşte MSB 25000 erbaş alım ilanı başvuruları, tüm ayrıntılar…

MSB 25000 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Milli Savunma Bakanlığı 25000 erbaş alım başvuruları başladı mı, şartları neler?

MSB 25000 ERBAŞ ALIMI YAPACAK!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2024 yılı 2. dönem uzman erbaş alımı ilanı yayınlandı. MSB Personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"KARA KUVETLERİ KOMUTANLIĞI 2024 YILI (2024/2 DÖNEM) UZMAN ERBAŞ TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANMIŞTIR.

Başvurular 03.06.2024 saat 11.00'dan 30.06.2024 saat 23.59'a kadar yapılabilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSB 25000 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Milli Savunma Bakanlığı 25000 erbaş alım başvuruları başladı mı, şartları neler?

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB 25000 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Milli Savunma Bakanlığı 25000 erbaş alım başvuruları başladı mı, şartları neler?

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak
(01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
(3) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
(4) Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini
yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir)

MSB 25000 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Milli Savunma Bakanlığı 25000 erbaş alım başvuruları başladı mı, şartları neler?

a. 2024 yılında yapılacak olan uzman erbaş temin faaliyetleri, Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, Bakım, İkmal, Mühimmat, Sıhhiye ve Veteriner sınıfları için icra edilecektir.
b. Uzman onbaşı olarak sadece piyade sınıfı komando branşına, uzman çavuş olarak ise diğer sınıf ve branşlarda (piyade sınıfı komando branşı da dâhil) sınıflandırma yapılacaktır.
c. Sınavlarda başarılı olan adayların sınıflandırma işlemleri Kara Kuvvetleri Komutanlığınca; idarenin ihtiyaçları, kontenjan ve destekleme oranları ile adayların sahip oldukları diploma, sertifika, kurs belgesi, millî sporcu belgesi, mesleki eğitim belgesi vb. ilave yetenekler dikkate alınarak yapılacaktır.
ç. Bu kılavuz, Millî Savunma Bakanlığının 2024 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı uzman erbaş temini faaliyeti ile ilgili hususları kapsamaktadır.

SON DAKİKA