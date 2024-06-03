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MSB 25000 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Milli Savunma Bakanlığı 25000 erbaş alım başvuruları başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
19:59
MSB 25000 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Milli Savunma Bakanlığı 25000 erbaş alım başvuruları başladı mı, şartları neler?
Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetli Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 25000 uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. MSB uzman erbaş alımı şartlarını taşıyan adaylar ilanın detaylarını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, MSB Uzman Erbaş alımı başvuru kılvauzu yayımlandı. MSB ilanına başvurmak isteyen adaylar ilana başvuru yapacak adaylar duyuruları takip etmeye başladı. Peki, MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı şatları belli oldu mu? MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı er alım başvuruları ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı? İşte detaylar