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Giriş Tarihi: 14.10.2026 10:53 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 10:55

MSB 'başarıyla tamamlandı' diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest-2026" tatbikatının tamamlandığını bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest-2026" tatbikatında hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen sistem ve silahların da bulunduğu envanterdeki unsurlarla tam isabetle vurularak imha edildi.

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AA
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MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest-2026" tatbikatının tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen "Ateş Serbest-2026" tatbikatı tamamlandı.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

"Çelik irade, sarsılmaz disiplin, tam isabet. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstün ateş gücünü, yüksek koordinasyon kabiliyetini ve harekat etkinliğini ortaya koyduğu Ateş Serbest-2026 faaliyeti başarıyla tamamlandı." ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntüler de yer aldı.

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MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest-2026" tatbikatında hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen sistem ve silahların da bulunduğu envanterdeki unsurlarla tam isabetle vurularak imha edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen "Ateş Serbest-2026" tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah ve Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek tatbikatta, kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli katıldı.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

104 SİLAH VE SİSTEM ALANDA SERGİLENDİ

F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile çok sayıda silah ve silah sisteminin bulunduğu tatbikat, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yapıldı.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

Tatbikat kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen, ayrıca TSK'nın kullanımına sunulan 104 silah ve sistem alanda sergilendi.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

Ateş Serbest tatbikatında, TOLGA yakın hava sisteminin kullanılması, uçangöz ile sisleme ve KBRN temizleme, AKINCI ve TB-2'nin çeşitli mühimmatları kullanılarak atışları, CH-47 Chinook ile komandoların indirilmesi gibi 53 farklı faaliyet tatbikat kapsamında bu yıl ilk defa yapıldı.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

HEDEFLER BAŞARIYLA İMHA EDİLDİ

Tatbikatta düşmanın stratejik varlıklarına taarruz kapsamında, TB-2 TİHA Kemankeş mühimmatı ile atış yapılarak hedefler vuruldu. Fırtına ve Boran obüsleriyle, havan atışlarıyla da belirlenen hedefler imha edildi.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

Geçit açma harekatı kapsamında yapay zeka destekli 4 Uçangöz sistemi ile otonom olarak sisleme yapılarak gizlenme sağlandı.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

ATAK helikopteri geri bölge harekatı dolayısıyla dronları imha etti. AKINCI ise farklı yüksekliklerden TEBER ve TOLUN gibi farklı mühimmatlarla art arda atışlar yaparak belirlenen hedefleri vurdu.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

Tatbikatta kamikaze mini İHA sistemleri ile hedefe taarruz da yapıldı.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

YERLİ KESKİN NİŞANCI TÜFEKLERİ ÖNEMLİ ROL OYNADI

Birçok harekatta etkin olarak kullanılan yerli üretim piyade tüfekleriyle atışların gerçekleştirildiği tatbikatta, keskin nişancı timleri de hedefleri vurdu.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

Keskin nişancıların 600 metre ve 1 kilometre mesafedeki küçük hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, protokol üyelerince beğeniyle takip edildi. Atışlarda yerli üretim KNT-76, Bora-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

CH-47 Chinook helikopterleri ile motosikletli komando birlikleri belirlenen hedeflere indirilerek paramotor timleri ile bir araya geldi.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

Motosikletli timler emniyetli bölgeye "sıyrılma" yaparak dronlara bağlı hedefleri vurdu.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 F-16 savaş uçağı ise yerdeki birliklere yakın hava desteği sağlarken, keşif uçuşu da gerçekleştirdi.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

TOLGA, GÖKBERK, ALKA ve EJDERHA gibi sistemlerle dron tehditleri imha edildi.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

TB-2 ve AKINCI'nın selamlama uçuşunun ardından atlı unsurlar tarafından BORAN obüslerine mühimmat ikmali yapıldı.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

Bakan Güler'in, tatbikatta başarı gösteren personele hediye vermesinin hemen ardından Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaparak alandan geçti.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

Tatbikat bu faaliyetin ardından sona erdi.

MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha
MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha
MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha
MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha
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