MSB ’başarıyla tamamlandı’ diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha

Ateş Serbest tatbikatında, TOLGA yakın hava sisteminin kullanılması, uçangöz ile sisleme ve KBRN temizleme, AKINCI ve TB-2'nin çeşitli mühimmatları kullanılarak atışları, CH-47 Chinook ile komandoların indirilmesi gibi 53 farklı faaliyet tatbikat kapsamında bu yıl ilk defa yapıldı.