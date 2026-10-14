Giriş Tarihi: 14.10.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 10:55
MSB 'başarıyla tamamlandı' diyerek duyurdu: Stratejik hedeflere şok imha
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest-2026" tatbikatının tamamlandığını bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest-2026" tatbikatında hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen sistem ve silahların da bulunduğu envanterdeki unsurlarla tam isabetle vurularak imha edildi.