Milli Savunma Bakanlığı pek çok ilde 1115 işçi alımı gerçekleştirecek. MSB kura çekimi tarihi ve isim listesi bu noktada başvuruda bulunacak adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla gibi illerde düzenlenecek olan MSB işçi alımı kura çekimi tarihi de açıklandı. 18 farklı ilde yapılacak 89 meslek grubundaki MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak? MSB kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illerde? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte MSB personel alımı hakkında kapsamlı bilgiler.