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Haberler Yaşam MSB kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illerde? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 23:17 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 23:17

MSB kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illerde? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı pek çok ilde 1115 işçi alımı gerçekleştirecek. MSB kura çekimi tarihi ve isim listesi bu noktada başvuruda bulunacak adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla gibi illerde düzenlenecek olan MSB işçi alımı kura çekimi tarihi de açıklandı. 18 farklı ilde yapılacak 89 meslek grubundaki MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak? MSB kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illerde? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte MSB personel alımı hakkında kapsamlı bilgiler.

MSB kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illerde? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

MSB personel alımı başvuruları 21-25 Kasım 2022 tarihlerinde alındı. Başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara davet edilecekler. Bu noktada; MSB kura tarihi ve sonuçları araştırma konusu oldu. Adaylar "MSB kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illerde? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt ararken MSB kura çekimi tarihi de duyuruldu. İşte 2022 MSB personel alımı bilgileri.

MSB kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illerde? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

MSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı kura çekimleri 8 Aralık Perşembe günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacak. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında açıklanacak.Personel alımıyla ilgili liste kura çekiminden önce açıklanacak. Henüz MSB sonuçların açıklanma tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı.

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MSB kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illerde? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

HATALI BELGESİ OLANLARIN BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEK!

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir.

Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri Millî Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

MSB kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illerde? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.


Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

MSB kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi illerde? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

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