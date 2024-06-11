MSÜ mülakat tarihleri 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ mülakatları ne zaman? MSÜ fiziki yeterlilik sınavı tarihleri 2024

8. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2024 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

b. MSÜ-2024 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan MSÜ-2024 genel puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

ç. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Teori ve Çalgı Performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Adaylar Teori kısmındaki Solfej testinden Muammer SUN'un Solfej 1 kitabındaki parçalardan sorumlu olacaktır. Ayrıntılı bilgiye Başvuru Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.