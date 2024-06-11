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Haberler Yaşam MSÜ mülakat tarihleri 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ mülakatları ne zaman? MSÜ fiziki yeterlilik sınavı tarihleri 2024
Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 11:42

MSÜ mülakat tarihleri 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ mülakatları ne zaman? MSÜ fiziki yeterlilik sınavı tarihleri 2024

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı. Şimdi ise sıra MSÜ fiziki yeterlilik mülakat adımında. Bu noktada adaylar MSÜ mülakat tarihleri 2024 için araştırmalara başladı. İstediği yere yerleşen adaylar fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlanmaya başlayacak. Askeri öğrenci seçiminde uygulanacak Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi belirlenen tarih ve saatte belirtilen adreste gerçekleşecek. Peki, Milli Savunma Üniversitesi MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak? İşte MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik sınavı tarihleri 2024…

MSÜ mülakat tarihleri 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ mülakatları ne zaman? MSÜ fiziki yeterlilik sınavı tarihleri 2024

MSÜ mülakat tarihleri 2024 yılı için belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları açıklandı. İlk seçim aşamasını başarıyla tamamlayan skeri üniversite adayları ikinci seçim aşaması tarihlerini soruşturmaya başladı. Adayların MSÜ mülakatları için gereken başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirdikleri belgeler üzerinden kontrol edilecek. Peki, 2024 MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak, fiziki yeterlilik sınav tarihleri belli oldu mu? İşte Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik sınavı tarihleri 2024 takvimi...

MSÜ mülakat tarihleri 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ mülakatları ne zaman? MSÜ fiziki yeterlilik sınavı tarihleri 2024

2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanmıştı.

2024 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları 11 Haziran 2024 tarihinde açıklandı.

Adaylar tercih sonuçlarını https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden öğrenebilecek.

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MSÜ mülakat tarihleri 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ mülakatları ne zaman? MSÜ fiziki yeterlilik sınavı tarihleri 2024

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MÜLAKAT TARİHLERİ

1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran - 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilecektir.

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacaklardır.

3. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 26 Haziran - 02 Temmuz 2024 tarihleri arasında,

b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 03-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 12-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilecektir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

MSÜ mülakat tarihleri 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ mülakatları ne zaman? MSÜ fiziki yeterlilik sınavı tarihleri 2024

HAVA, KARA, DENİZ HARP OKULLARI VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evra Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

5. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor tişörtü, spor ayakkabısı vb.) ile gelmeleri gerekmektedir.

6. Fiziki Yeterlilik Testi hazırlık videosuna ulaşmak için tıklayınız.

7. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2024 sayısal puanına göre belirlenmiştir.

MSÜ mülakat tarihleri 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ mülakatları ne zaman? MSÜ fiziki yeterlilik sınavı tarihleri 2024

8. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2024 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

b. MSÜ-2024 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan MSÜ-2024 genel puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

ç. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Teori ve Çalgı Performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Adaylar Teori kısmındaki Solfej testinden Muammer SUN'un Solfej 1 kitabındaki parçalardan sorumlu olacaktır. Ayrıntılı bilgiye Başvuru Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

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