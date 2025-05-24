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Haberler Yaşam MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu FETÖ operasyonunu SABAH'a yorumladı: Kripto FETÖ'cülere asla izin vermeyiz
Giriş Tarihi: 24.05.2025 06:52 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 06:53

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu FETÖ operasyonunu SABAH'a yorumladı: Kripto FETÖ'cülere asla izin vermeyiz

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Afyoncu 59 muvazzaf askerin gözaltına alındığı son FETÖ operasyonunu SABAH'a yorumladı: Son operasyon da bize şunu göstermiştir; FETÖ ile mücadele hiç gevşemeden devam etmeli. Hala devletin kurumlarına sızmaya çalışıyorlar ve kendilerini gizliyorlar.

Halit TURAN
MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu FETÖ operasyonunu SABAH’a yorumladı: Kripto FETÖ’cülere asla izin vermeyiz

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Afyoncu 59 muvazzaf askerin gözaltına alındığı son FETÖ operasyonunu SABAH'a yorumladı.

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu FETÖ operasyonunu SABAH’a yorumladı: Kripto FETÖ’cülere asla izin vermeyiz

Afyoncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Son operasyon da bize şunu göstermiştir; FETÖ ile mücadele hiç gevşemeden devam etmeli. Hala devletin kurumlarına sızmaya çalışıyorlar ve kendilerini gizliyorlar.

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MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu FETÖ operasyonunu SABAH’a yorumladı: Kripto FETÖ’cülere asla izin vermeyiz

Özellikle eğitim camiası son dikkatli olmalı. Asla "Bunlar artık bitti" gibi bir düşünce içerisine girilmemeli.

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu FETÖ operasyonunu SABAH’a yorumladı: Kripto FETÖ’cülere asla izin vermeyiz

Biz Milli Savunma Üniversitesi olarak bu konuda büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Görüldüğü gibi devlet bütün imkanlarıyla mücadele ediyor ve etmeye devam edecek.

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu FETÖ operasyonunu SABAH’a yorumladı: Kripto FETÖ’cülere asla izin vermeyiz

FETÖ'cüler ise özellikle sahte isimlerle sosyal medya üzerinden yaptıkları kara propaganda ile toplumda yılgınlık yaratmaya çalışıyor.