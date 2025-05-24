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MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu FETÖ operasyonunu SABAH'a yorumladı: Kripto FETÖ'cülere asla izin vermeyiz
Giriş Tarihi: 24.05.2025 06:52
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
06:53
MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu FETÖ operasyonunu SABAH'a yorumladı: Kripto FETÖ'cülere asla izin vermeyiz
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Afyoncu 59 muvazzaf askerin gözaltına alındığı son FETÖ operasyonunu SABAH'a yorumladı: Son operasyon da bize şunu göstermiştir; FETÖ ile mücadele hiç gevşemeden devam etmeli. Hala devletin kurumlarına sızmaya çalışıyorlar ve kendilerini gizliyorlar.