MSÜ ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!

2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Peki; MSÜ sınavı ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç soru, kaç dakika? İşte, detaylar.