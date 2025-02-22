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MSÜ ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 22.02.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
13:01
MSÜ ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!
2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Bu yıl sınav için 670 bin 718 aday başvuruda bulundu. Sınav, Türkiye genelinde 1.658 bina ve 30.489 salonda gerçekleştirilecek. Adaylar, ortaöğretim seviyesinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 120 soruyu yanıtlayacak. Sınav saati, süresi ve diğer detaylar, sınav öncesi adaylar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Peki, MSÜ kaç dakika, kaç soru, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi ve sınav süresi ile ilgili tüm detaylar.