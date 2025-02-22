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Haberler Yaşam MSÜ ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 22.02.2025 13:01 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 13:01

MSÜ ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!

2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Bu yıl sınav için 670 bin 718 aday başvuruda bulundu. Sınav, Türkiye genelinde 1.658 bina ve 30.489 salonda gerçekleştirilecek. Adaylar, ortaöğretim seviyesinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 120 soruyu yanıtlayacak. Sınav saati, süresi ve diğer detaylar, sınav öncesi adaylar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Peki, MSÜ kaç dakika, kaç soru, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi ve sınav süresi ile ilgili tüm detaylar.

MSÜ ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!

2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Peki; MSÜ sınavı ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç soru, kaç dakika? İşte, detaylar.

MSÜ ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday belirleme sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü yapılacak.

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MSÜ ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!

2025 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

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MSÜ ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!

MSÜ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 23 Şubat Pazar günü saat 10:15'de başlayacak ve 13:00'te sonlanacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

MSÜ ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!

MSÜ KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Sınav, 13.00'te sona erecek.

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