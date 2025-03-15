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MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.03.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
21:43
MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için resmi açıklamaları takip ederken, MSÜ sınav sonuçlarıyla ilgili gelişmeler de yakından izleniyor. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...