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Giriş Tarihi: 15.03.2025 21:43 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:43

MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için resmi açıklamaları takip ederken, MSÜ sınav sonuçlarıyla ilgili gelişmeler de yakından izleniyor. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavına giren binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM'nin takviminde yer alan tarih ile birlikte adaylar sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sınav değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak olan sonuçlara dair güncel bilgiler adayların gündeminde. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklanacak.

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MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MSÜ ve tüm ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden paylaşılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden puanlarına erişebilecek.

MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

Harp Okulları için; a. 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine, b. 2025-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için; 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?